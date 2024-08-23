Вторгнення ЗСУ в Білорусь: в Лукашенка здивували заявою

У Генштабі Білорусі думають, що ЗСУ можуть вторгнутись на їхню територію і навіть озвучили план дій на випадок атаки.

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Мінськ прокоментував ймовірне вторгнення / Колаж: Главред, фото: фото Генштаб ЗСУ, фото Reuters

Білорусь, схоже, серйозно налякалась потужної операції України в Курській області.

У Генштабі Білорусі розмріялися про вторгнення ЗСУ та навіть озвучили план дій на цей випадок.

Заступник начальника Генштабу Білорусі Віктор Тумар виступив з заявою.

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Під час інтерв'ю місцевим ЗМІ, він висловив припущення, що, якби українські війська наступали на територію Білорусі, як це відбувається в Курській області Росії, то білорусам би просто роздали зброю, і вони захищали б себе самі.

"Людям дали б можливість захищати свої домівки зі зброєю. І просто так диверсійно-розвідувальні групи вже не могли б вільно пересуватися, а українці не мали б можливості просто так розстрілювати цивільні автомобілі", -заявив Тумар.

Тумар переконаний, що, начебто саме в цьому полягає ідея військового командування Білорусі: "захист – це люди".

Українсько-білоруські відносини Білорусь взяла участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Цей факт підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Республіка Білорусь та білоруси перебували в різному ступені залучености в російсько-українській війні. Події ознаменувалися найбільш масштабною участю білорусів у бойових діях за кордоном у XXI столітті. За даними МЗС України, на початку вторгнення Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського, що не залучатиме збройні сили своєї країни на боці Російської Федерації. На початкових етапах війни Білорусь надала свою територію російським солдатам для нападу на Україну, але, схоже, не посилала своїх солдатів на війну. У день вторгнення Держприкордонслужба України повідомила про спробу російських військ прорватися через білорусько-український кордон на пункті пропуску містечка Вільча.

Україна та Білорусь - останні новини

Як відомо, Білорусь перекинула 1000 "штиків" до кордону з Україною. В Гомельску область, яка межує з Україною, направили вертольоти, штурмовики та підрозділи з танками, розповіла моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив перекидання третини армії на кордон з Україною. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що заяви білоруського диктатора Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

Підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі - у ДПСУ розкрили ситуацію. Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

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