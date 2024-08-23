УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вторгнення ЗСУ в Білорусь: в Лукашенка здивували заявою

Даяна Швець
23 серпня 2024, 20:50
256
У Генштабі Білорусі думають, що ЗСУ можуть вторгнутись на їхню територію і навіть озвучили план дій на випадок атаки.
Мінськ прокоментував ймовірне вторгнення
Мінськ прокоментував ймовірне вторгнення / Колаж: Главред, фото: фото Генштаб ЗСУ, фото Reuters

Білорусь, схоже, серйозно налякалась потужної операції України в Курській області.

У Генштабі Білорусі розмріялися про вторгнення ЗСУ та навіть озвучили план дій на цей випадок.

Заступник начальника Генштабу Білорусі Віктор Тумар виступив з заявою.

відео дня

Під час інтерв'ю місцевим ЗМІ, він висловив припущення, що, якби українські війська наступали на територію Білорусі, як це відбувається в Курській області Росії, то білорусам би просто роздали зброю, і вони захищали б себе самі.

"Людям дали б можливість захищати свої домівки зі зброєю. І просто так диверсійно-розвідувальні групи вже не могли б вільно пересуватися, а українці не мали б можливості просто так розстрілювати цивільні автомобілі", -заявив Тумар.

Тумар переконаний, що, начебто саме в цьому полягає ідея військового командування Білорусі: "захист – це люди".

Українсько-білоруські відносини

Білорусь взяла участь в повномасштабному вторгненні Росії в Україну. Цей факт підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Республіка Білорусь та білоруси перебували в різному ступені залучености в російсько-українській війні. Події ознаменувалися найбільш масштабною участю білорусів у бойових діях за кордоном у XXI столітті.

За даними МЗС України, на початку вторгнення Олександр Лукашенко запевнив президента України Володимира Зеленського, що не залучатиме збройні сили своєї країни на боці Російської Федерації.

На початкових етапах війни Білорусь надала свою територію російським солдатам для нападу на Україну, але, схоже, не посилала своїх солдатів на війну. У день вторгнення Держприкордонслужба України повідомила про спробу російських військ прорватися через білорусько-український кордон на пункті пропуску містечка Вільча.

Україна та Білорусь - останні новини

Як відомо, Білорусь перекинула 1000 "штиків" до кордону з Україною. В Гомельску область, яка межує з Україною, направили вертольоти, штурмовики та підрозділи з танками, розповіла моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив перекидання третини армії на кордон з Україною. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що заяви білоруського диктатора Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

Підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі - у ДПСУ розкрили ситуацію. Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

Інші новини про Білорусь:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь ЗСУ белорусы Олександр Лукашенко Генштаб ЗСУ вторгнення Білорусі вторгнення Білорусі в Україну контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ витискають окупантів з Харківщини: Зеленський заінтригував заявою

ЗСУ витискають окупантів з Харківщини: Зеленський заінтригував заявою

21:33 Україна
Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

20:07 Світ
В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

19:49 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Архип від Ніколаєва : син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва 41975

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає 30175

Температура впаде до +6: у яких областях різко похолодає

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр 7449

ЗСУ пішли на рекорд: стали відомі результати контрнаступу на Харківщині - 3 ОШБр

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова 4986

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова

Останні новини

22:04

Жінка знайшла яйце з рожевим білком: як міг з’явитись такий "дефект"

21:41

США розпочали стеження за Росією: до Європи перекинули розвідувальний літак

21:36

"Які можуть бути претензії": EL Кравчук різко заступився за Олега Винника

21:33

ЗСУ витискають окупантів з Харківщини: Зеленський заінтригував заявою

21:21

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
21:16

Їх носять менше 20 людей: ТОП-10 найрідкісніших українських прізвищ

20:50

Вторгнення ЗСУ в Білорусь: в Лукашенка здивували заявою

20:29

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

20:15

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

Реклама
20:08

Що знаходиться всередині Місяця: вчені зробили цікаве відкриття

20:07

Жорсткий удар: США ввели нові санкції проти Росії та поплічників агресора

19:59

Пила його аж до самої смерті: який відомий улюблений напій королеви Єлизавети II

19:49

В Україну йде нова хвиля спеки: які дві області заливатимуть дощі

19:28

Встановили український прапор: ЗСУ провели операцію у тимчасово окупованих Олешках

19:28

Вилетіли навіть штурмовики: Білорусь перекинула 1000 "штиків" до кордону з Україною

19:10

У Росії було три імперії, а четвертої не буватиПогляд

19:01

"Воювати у 25-му році керівництво РФ не планує": експерт про дату кінця війни

18:51

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадамиВідео

18:37

Чи можна включати кондиціонер у дощ: одна дія вбереже від небезпеки

18:30

"На два кроки попереду": прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з ПутінимФото

Реклама
18:16

Не лише Покровський напрямок: в Генштабі чесно розповіли про найпекельніші точки

18:14

Буде сяяти чистотою: 3 важливі кроки, як почистити пуховик без пранняВідео

18:12

Священники радять саме їх: найкращі молитви за солдата на війні та перемогу УкраїниВідео

17:48

Операція ЗСУ стала ударом: РФ відвела частину військ з Харківського напрямку

17:40

Водіям на замітку: що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі

17:33

33 стрічки незалежної України, які можна переглянути у вільному доступі новини компанії

17:31

"Єдині. Незалежні": ведучі телемарафону взяли участь у спецпроєкті до Дня Незалежності новини компанії

17:29

Наслідки удару по "Кавказу" досі усувають: РФ зупинила поромне сполучення з Кримом

17:18

Як відмити конфорки від жиру: швидкий та ефективний спосібВідео

17:16

Ціни різко підскочать: восени картопля коштуватиме значно дорожче

17:04

Московська церква підтвердила, що Порошенко служив у них паламарем і був меценатом - ЗМІ

17:00

ЗСУ "кинули оком" на трасу: армію РФ можуть чекати неприємності на двох напрямках

16:51

Ситуація з відключеннями світла в Україні зміниться: яка причина

16:50

У якому віці люди починають стрімко старіти: неочікувана відповідь вчених

16:33

Оточення замкнулось, там тисячі: війська РФ разом з кадирівцями попали в котел

16:32

Україна та Індія підписали 4 угоди: Зеленський розкрив перші результати візиту МодіФото

16:27

Лише тоді Кремль зрозуміє: в Міноборони розповіли про план завершення війни

16:18

"Здохнемо": у шлюбі Преснякова очікуються серйозні зміни

16:08

У колонії в РФ спалахнув бунт: ув'язнені захопили заручників і вбили співробітника ФСВП

16:00

В Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу"

Реклама
15:54

Півмільйона людей можуть померти: спека в Європі різко зростає – The Guardian

15:53

Вмикати пралку не потрібно: як швидко почистити рукави куртки – 5 способівВідео

15:31

Українська ведуча розповіла про інтимну пропозицію від росіянинаВідео

15:15

Припече до +35: як потішить українців погода на День Незалежності

15:15

Як прибрати пригорілий нагар зі сковороди: непростий, але дуже ефективний спосібВідео

15:08

ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму: Братчук розкрив деталі

14:58

Пролунали потужні вибухи: у Маріуполі зафіксували прильоти по російській ППО

14:38

Алсу запідозрили в новому романі

14:18

Вибухи на Харківщині: РФ вдарила по центру Куп'янська-Вузлового - є загиблі

13:59

Взимку буде важче: експерт розповів невтішний сценарій блекауту в Україні

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти