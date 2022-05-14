ЗСУ розгромили пункт управління рашистів на Херсонщині - Арестович

Олексій Арестович розповів про успіхи ЗСУ / Фото УНІАН

Українські військові 14 травня завдали удару по ворожому командному пункту в Херсонській області. Ймовірно, там працював вищий офіцерський склад, повідомив у YouTube-каналі Фейгін LIVE спікер Банкової Олексій Арестович.

"У Херсонській області ми накрили пункт управління дуже високого рівня. Не нижче бригадного. Для Правобережжя це дуже високий рівень. Там довго детонувало все, дуже добре потрапили", - сказав Арестович.

Війна Росії проти України на Донбасі

У Росії в другій половині квітня заявили про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські війська збираються захопити всі райони Донбас, південні регіони України і створити коридор в анексований Крим.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська сторона очікує, коли прийде важке озброєння від Заходу – до кінця травня-початку червня. Після цього українські війська повинні приступити до наступу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то в окупантів з'являться можливості, щоб розширити військову агресію проти України.

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