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ЗСУ розбивають окупантів РФ під Києвом: у напрямку Ірпеня відкинуті ворожі війська

28 березня 2022, 12:16

Загарбники проводять маневри на північно-західному напрямку і намагаються вийти на ділянки, щоб загрожувати Києву, сказав Петро Кузик.

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ЗСУ продовжують утримувати оборону Києва / Макс Левін

Сили оборони України відкинули ворожі війська Росії від Києва у напрямку до Ірпеня і закріплюються на позиціях. Проводиться робота з зачистки окупантів у напрямку лівого берега, українські сили намагаються розірвати шляхи постачання. У столиці триває обладнання оборонних укріплень. На північно-західному напрямку противник намагається створити загрозу для Києва, але ситуація залишається під контролем. Про це заявив командир столичної територіальної оборони Петро Кузик.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що Київ продовжує зміцнювати оборону. Російські ракети збиває протиповітряна оборона, а українські військові відтісняють окупанта від столиці.

Зокрема, 27 березня ЗСУ у напрямку до Ірпеня серйозно відкинули ворога від Києва. Йде закріплення на позиціях.

"Почистили там, у тому напрямку, добре", - зазначив Кузик.

Крім того, українські Збройні сили проводять роботу в напрямку лівого берега – зачищають села і ліквідують ворожі підрозділи.

"Зараз намагаємося перерізати шляхи постачання. Якщо це вдасться-буде ідеальна ситуація", - сказав Кузик.

Втім, за його словами, на північно-західному напрямку окупаційні війська реалізують маневри і намагаються опинитися на ділянках, щоб загрожувати столиці. Їх вже велика кількість, але наразі недостатня для нанесення шкоди Києву або штурму міста.

"Я так розумію, що ми чекаємо, поки вони накопичаться. Артилерія все бачить наша, все наче під контролем. Ми тих придурків чекаємо, поки вони розгорнуться, зберуться достатньою кількістю, щоб працювати по них", - вважає командир київської територіальної оборони.

Також він підкреслив, що угруповання ворожих підрозділів у північно-західній частині Київської області поступово ліквідуються.

Нагадаємо, радник глави МВС Вадим Денисенко раніше заявив, що Росія стягує війська до кордонів України. За його словами, слід готуватися до наступної фази ворожого наступу на Харківському напрямку та Донбасі. Метою ворога також залишається Київ.

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