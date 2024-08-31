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ЗСУ обрубають енергетику РФ і обміняють Курську станцію на ЗАЕС - астролог Росс

Даяна Швець
31 серпня 2024, 02:30
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Як підкреслює Росс, саму Курську АЕС українська армія брати не буде, проте станція перебуватиме на відстані пострілу.
Росс, Путин, ЗАЕС
Росс, Путин, ЗАЕС / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com, фото GettyImages

Український дипломований астролог, астрополіттехнолог Влад Росс прогнозує, що найближчим часом українській армії навряд чи вдасться взяти великі міста, наприклад, Курськ чи Білгород, однак є цікавіший сценарій. На думку експерта, цілком можливо, що ЗСУ дійдуть до міста Курчатов – до Курської АЕС.

"Саму АЕС українська армія брати не буде, проте станція перебуватиме на відстані пострілу. Відповідно, у будь-який момент ЗСУ зможуть "обрубати" енергетику і знеструмити центральну частину РФ, і росіянам доведеться сидіти або з віяловими відключеннями, або взагалі без світла", - попереджає Росс.

Курська АЕС - що відомо про станцію?

Курська атомна електростанція — діюча АЕС, розташована в місті Курчатов, Курської області, Росія на березі річки Сейм за 40 км від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт, пише Вікіпедія.

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Курська АЕС стала другою станцією з реакторами типу РБМК-1000 після Ленінградської АЕС, запущеної в 1973 році, та має аналогічний план з Чорнобильською АЕС.

Станція видає електроенергію по 9-ох лініях електропередачі, по 3-м з яких електроенергія експортується до України для електропостачання Півночі та Північного-Сходу країни.

Така перспектива, на думку Росса, точно загрожує Брянській, Воронезькій, Курській та Орловській областям.

"Такого роду контроль над Курською АЕС потрібен Україні, щоб обміняти її на Запорізьку АЕС. Це, мабуть, головне завдання цього наступу, оскільки необхідно, щоб українська енергетика взимку працювала, і щоб нарешті була запущена ЗАЕС", - заявляє астролог.

Астрополіттехнолог Влад Росс попереджає, що, якщо ж російська влада не захоче йти на такий обмін, ЗСУ доведеться йти далі. І для Росії це матиме дуже цікаві наслідки.

Хто такий Влад Росс

Влад Росс – український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрийському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

Курська операція - останні новини

Що цікаво, скоро Україна може розширити Курську операцію. Операція ЗСУ перейде від активного наступу до маневрової оборони, щоб відрізати росіян від логістики та збільшити зону контролю, розповів Олександр Мусієнко.

Курський хід створював багато нових можливостей для ЗСУ, вважає політолог Андрусів. Ба більше, Путін навіть міг піти з Донбасу.

Нещодавно в ОП натякнули на продовження Курської операції. Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, підкреслив Михайло Подоляк.

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