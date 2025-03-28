Уперше в історії: командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського

Відзначився "Котельва" під час Курської операції.

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командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, 225 ОШП

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Чим відзначився боєць ЗСУ

Що означає отримати Срібну дубову гілку

Командир із 225 ОШП із позивним "Котельва" перший в історії ЗСУ, хто отримав Срібну дубову гілку до Хреста бойових заслуг.

Це одна з найвищих нагород, які може отримати воїн ЗСУ - вище тільки звання Героя України, повідомили в Telegram-каналі бригади.

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Сам Хрест бойових заслуг вручається тільки за виняткові дії на полі бою. Але коли боєць проявляє себе повторно - не менш потужно, не менш результативно - до нагороди додається гілка: срібна, а потім і золота.

"Так от, першу в історії України срібну гілку отримав наш боєць. І не безпідставно. Він командував боєм, навіть короткий опис якого звучить як сцена з військового фільму: наступ ворога, стримування, контратака, прорив у тил, захоплення висоти, перекриття логістики", - йдеться в повідомленні.

"Котельва" отримує нагороду / Фото: 225 ОШП

Відзначився "Котельва" під час Курської операції.

"Жовтень 2024-го. І командир - "Котельва": Ворог починає атаку на позиції полку. Рота під командуванням Котельви тримає удар. Але не зупиняється на обороні. Контратакує, знищує техніку, вибиває піхоту. Далі - маневр у тил, захоплення висоти, перекриття логістики. Комбінована операція - оборона, штурм, прорив. результат: повний контроль над ділянкою і зрив наступу противника на цьому напрямку", - розповіли в 225 ОШП.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше в ISW повідомили, що армія РФ обдурила ЗСУ і застосувала заборонену тактику нападу на Курщині. Під час нападу на українських військових росіяни використовували українські розпізнавальні знаки.

Як раніше повідомляв Главред, ворог прагне оточити ЗСУ - у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ. Росія намагається закріпитися і нарощує тиск на український кордон.

Нагадаємо, у ЦРУ зробили несподівану оцінку щодо інформації про нібито оточення ЗСУ в Курській області. Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Тому заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна не відповідають дійсності. Розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися своєю оцінкою ситуації з Білим домом.

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