10 тисяч квадратів у вогні: ТЦ Амстор згорів у Запоріжжі після удару РФ

Діти, які перебували поруч у скейтпарку, встигли сховатися. Пожежу в торговельному центрі гасили в умовах постійної загрози повторних вибухів.

https://glavred.net/war/10-tysyach-kvadratov-v-ogne-tc-amstor-sgorel-dotla-v-zaporozhe-posle-udara-rf-10797527.html Посилання скопійоване

Росія атакувала торговий центр у Запоріжжі / Фото: ДСНС

Коротко:

Росія атакувала дронами торговий центр "Амстор" у Запоріжжі

Пожежа охопила площу понад 10 тисяч квадратних метрів

Рятувальні роботи завершено, ТЦ повністю знищено

Пізно ввечері 17 вересня Росія завдала удару по торговому комплексу "Амстор" у Запоріжжі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 10 тис. кв. м. Після атаки торговий центр практично знищено.

Окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Як пише Суспільне, під час російського удару по торговому центру в скейтпарку поруч перебували діти - вони встигли сховатися в заглибленні майданчика.

відео дня

Місцева мешканка Катерина розповіла, що в момент удару перебувала вдома з 12-річною дитиною.

"Я вийшла на балкон - побачила задимлення та пожежу. Дуже потужний вибух, я злякалася, злякалася моя дитина та моя собака. Одягнулася й підійшла подивитися на палаючий ТЦ. Жах, я такого не бачила на власні очі, страшно. Масштабно, торговий центр згорів повністю", – розповіла вона.

Вранці в ДСНС повідомили, що робота рятувальників, які гасили масштабну пожежу, ускладнювалася постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які пожежники відходили в укриття.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Як виглядає торговий центр після удару, дивіться на відео за посиланням.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, п'ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівський район Київської області. Усі поранені - члени однієї родини, четверо з них (зокрема, троє дітей) перебувають у лікарні.

У ніч на 18 вересня російська окупаційна влада атакувала Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали дві людини.

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. В результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років.

Не менше 16 осіб постраждали внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 17 вересня 2026 року - серед постраждалих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Соломенському та Подільському районах.

У ніч на 15 вересня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. У столиці є влучання у складські приміщення та АЗС. Є постраждалі.

У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм у Харківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб у Харківській області. У результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих і 2-місячна дитина.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред