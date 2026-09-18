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Росія атакувала Конотоп: пошкоджено школу, лікарні та залізницю

Анна Ярославська
18 вересня 2026, 06:54
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Конотоп частково залишився без газу. У місті пошкоджено лінії електропередач. Дві жінки отримали травми.
Наслідки нападу на Конотоп
Наслідки атаки на Конотоп / Колаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem

Коротко:

  • Росія атакувала Конотоп у ніч на 18 вересня
  • Пошкоджено школу, дитячий садок та медичні заклади
  • Дві жінки отримали травми

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Подробиці повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Пошкоджено приміщення дитячого садка, будівлю школи № 11 та медичні заклади. Є руйнування серед приватних будинків.

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Крім того, пошкоджено газорозподільну мережу - значна частина міста залишилася без газу. Також зафіксовано численні обриви ліній електропередач. Пошкодження зазнала й залізнична інфраструктура.

У Конотопі пошкоджено школу
У Конотопі пошкоджено школу / Фото: t.me/SemenikhinArtem

На місцях ударів працюють профільні та аварійні служби для ліквідації наслідків атаки та відновлення мереж.

За попередніми даними, травми отримали дві жінки:

  • у жінки 1965 року народження - гостра реакція на стрес;
  • у жінки 1991 року народження - множинні рани рук.
Наслідки атаки на Конотоп
Наслідки атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live
Наслідки нападу на Конотоп
Наслідки атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. У результаті обстрілу постраждали сім осіб, зокрема діти віком 4 та 13 років.

Не менше 16 осіб постраждали внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 17 вересня 2026 року - серед постраждалих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Соломенському та Подільському районах.

У ніч на 15 вересня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. У столиці є влучання у складські приміщення та АЗС. Є постраждалі.

У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм у Харківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб у Харківській області. У результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих і 2-місячна дитина.

Вранці 12 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. У результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

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Про персону: Артем Семеніхін

Артем Семеніхін - міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО.

Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія.

У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року - директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького.

2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

З листопада 2015 року - міський голова м. Конотоп.

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