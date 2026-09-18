Росія атакувала Конотоп: пошкоджено школу, лікарні та залізницю

Конотоп частково залишився без газу. У місті пошкоджено лінії електропередач. Дві жінки отримали травми.

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Наслідки атаки на Конотоп / Колаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem

Коротко:

Росія атакувала Конотоп у ніч на 18 вересня

Пошкоджено школу, дитячий садок та медичні заклади

Дві жінки отримали травми

У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Подробиці повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Пошкоджено приміщення дитячого садка, будівлю школи № 11 та медичні заклади. Є руйнування серед приватних будинків.

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Крім того, пошкоджено газорозподільну мережу - значна частина міста залишилася без газу. Також зафіксовано численні обриви ліній електропередач. Пошкодження зазнала й залізнична інфраструктура.

У Конотопі пошкоджено школу / Фото: t.me/SemenikhinArtem

На місцях ударів працюють профільні та аварійні служби для ліквідації наслідків атаки та відновлення мереж.

За попередніми даними, травми отримали дві жінки:

у жінки 1965 року народження - гостра реакція на стрес;

у жінки 1991 року народження - множинні рани рук.

Наслідки атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live

Наслідки атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live

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Про персону: Артем Семеніхін Артем Семеніхін - міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО. Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія. У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року - директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького. 2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ. З листопада 2015 року - міський голова м. Конотоп.

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