Росія атакувала Конотоп: пошкоджено школу, лікарні та залізницю

Коротко:
- Росія атакувала Конотоп у ніч на 18 вересня
- Пошкоджено школу, дитячий садок та медичні заклади
- Дві жінки отримали травми
У ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Подробиці повідомив мер міста Артем Семеніхін.
Пошкоджено приміщення дитячого садка, будівлю школи № 11 та медичні заклади. Є руйнування серед приватних будинків.
Крім того, пошкоджено газорозподільну мережу - значна частина міста залишилася без газу. Також зафіксовано численні обриви ліній електропередач. Пошкодження зазнала й залізнична інфраструктура.
На місцях ударів працюють профільні та аварійні служби для ліквідації наслідків атаки та відновлення мереж.
За попередніми даними, травми отримали дві жінки:
- у жінки 1965 року народження - гостра реакція на стрес;
- у жінки 1991 року народження - множинні рани рук.
Атаки РФ на Україну - новини
Як писав Главред, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. У результаті обстрілу постраждали сім осіб, зокрема діти віком 4 та 13 років.
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Про персону: Артем Семеніхін
Артем Семеніхін - міський голова міста Конотоп (з 2015 року), учасник АТО.
Народився 9 квітня 1982 року в Конотопі на Сумщині. У червні 2003 року закінчив Конотопський індустріально-педагогічний технікум. З червня 2000 року по листопад 2001 року проходив строкову службу в ЗСУ, пише Вікіпедія.
У січні 2008 року закінчив Київський національний торговельно-економічний університет, а у 2009 році - магістратуру. З січня 2009 року по вересень 2012 року - директор ПП "Космо" (Київ). Був помічником на громадських засадах народного депутата 7-го скликання Ігоря Кривецького.
2014 року, під час першої хвилі мобілізації, добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю "За оборону Щастя". У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.
З листопада 2015 року - міський голова м. Конотоп.
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