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У Суджі горить газовимірювальна станція: вогонь видно за десятки кілометрів

Віталій Кірсанов
21 березня 2025, 02:02
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Раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.
Суджа
У Суджі горить газовимірювальна станція / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • ГВС "Суджа" зазнала ударів
  • Вогняний стовп можна побачити на кордоні Курської та Сумської областей

У ніч на п'ятницю, 21 березня, на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" в Курській області (РФ) прогриміли вибухи. Після цього на об'єкті спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали.

ГІС "Суджа" зазнала ударів, повідомляють про потужну пожежу після вибухів.

відео дня

На російських ресурсах стверджують, що вогняний стовп, який з'явився внаслідок ударів по об'єкту, можна побачити на кордоні Курської та Сумської областей. Російські пропагандисти пишуть, що об'єкт було пошкоджено внаслідок "українського удару". Місцеві ТГ-канали пишуть, що вогняний смолоскип видно навіть із Курська і Бєлгородського району.

Український військовий Артем Карякін із позивним "Східний", який перебуває на курському напрямку, зазначив у своєму Telegram-каналі: "Ймовірно, не весь газ викачали із суджанської труби. Величезний факел вогню освітлює весь курсько-сумський напрямок".

Раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.

"Через цю газовимірювальну станцію проходив найбільший транзитний коридор поставок вітчизняного газу в ЄС. Діаметр газопроводу - 1420 мм. 1 січня заявка на транзит нашого газу виявилася нульовою, свідчили дані оператора ГТС України. Тоді ж закінчився контракт на транспортування сировини. У травні 2022 року Київ припинив приймання газу для транзиту через "Сохранівку". Після цього "Суджа" залишилася єдиною газовимірювальною станцією, через яку тривав транзит", - пише Telegram-канал Mash.

Офіційної інформації від влади наразі немає.

У Суджі горить газовимірювальна станція: вогонь видно за десятки кілометрів

Дивіться відео пожежі в Суджі:

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що армія країни-агресора Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки.

Військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що якби ЗСУ були оточені на Курщині, то ворог би перерізав важливі дороги. Однак цього не сталося, противник лише контролює окремі ділянки за допомогою дронів і артилерії.

Водночас, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

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