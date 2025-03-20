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Близько 100 ракет, КАБи і боєприпаси: у РНБО видали нові деталі атаки на Енгельс

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 22:01
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Андрій Коваленко розповів про те, як російська ППО стала загрозою для житлових будинків.
Андрей Коваленко, Энгельс
Нові деталі удару по аеродрому Енгельс / Колаж: Главред, фото: Telegram, instagram/andrii___kovalenko

Що відомо:

  • Українські сили вдарили по аеродрому "Енгельс"
  • На аеродромі зберігались крилаті ракети Х-101/Х-555

Українські сили атакували російський аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ. Під атакою опинився цілий склад крилатих ракет, КАБів та боєприпасів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в коментарі Radio NV.

Він зазначає, що на цьому аеродромі було близько 100 крилатих ракет для стратегічної авіації ворога - ракети Х-101/Х-555, модернізована ракета Х-55. На цей аеродром прилітали Ту-95, завантажувались та летіли на інші аеродроми перед ракетними ударами по Україні.

відео дня
Близько 100 ракет, КАБи і боєприпаси: у РНБО видали нові деталі атаки на Енгельс
Російські ракети / Інфографіка: Главред

"Він завжди був захищений системами протиповітряної оборони. Під час атаки низка розгінних блоків і не тільки це від ППО російського, самі ракети падали на житлові будинки. Російська ППО стала загрозою для житлових будинків неподалік Енгельса", - сказав Коваленко.

Він додав, що російська ППО не змогла досягнути результатів. Поки невідомо, скільки саме ракет та боєприпасів вдалося знищити на "Енгельсі", оцінку проводити можна буде згодом.

Удар по Енгельсу 20 березня - що відомо про наслідки

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Стало відомо, що в Енгельсі начебто евакуюють мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, якої шкоди окупантам завдав удар по аеродрому Енгельс. Він підтвердив, що це єдиний аеродром, де зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55. Саме він відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні.

Начальник Енгельського муніципального району Максим Леонов у Telegram, удар безпілотниками нібито став наймасованішою атакою за увесь час, оголошено про проведення евакуації.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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ракета Ту-95 Саратов Андрій Коваленко
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