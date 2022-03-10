У США розкрили сценарій перемоги України у війні з РФ

Розбита техніка російських окупантів / Нацгвардія

Перший етап війни показав, що російська армія виявилася "потьомкінською", а українці з об'єднаною підтримкою Заходу і далі чинитимуть рішучий опір, заявив екс-радник президента США з нацбезпеки часів Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Герберт Реймонд МакМастер.

"Росія не може досягти цих цілей, які спочатку поставила перед собою - повністю окупувати і підкорити Україну, встановивши маріонетковий уряд. І кампанія, яку вони планували як "швидку і легку", стала складною - через вольовий хоробрий опір українців", - зазначив він в інтерв'ю France24.

Співрозмовник каже, що російська армія виявилася нездатною досягти переваги безпосередньо в бою, отримати контроль над територією шляхом боїв і маневрів.

МакМастер висловив побоювання, що Путін може спробувати за всяку ціну захопити Київ, вдаючись до методів "рівняння з землею", які застосовував в Грозному і сирійському Алеппо.

Він закликав країни Заходу робити ще більше для підтримки України, наприклад, надати високотехнологічне озброєння для боротьби з погрозами з повітря – яке є, наприклад, у Франції – і створити навчальні центри для навчання на заході країни, де українські військові могли б навчитися користуватися ним; надати Сучасні ударні дрони, з яких можна було б атакувати склади для артилерії, якою росіяни тероризують міста.

Він сказав, що міжнародному співтовариству слід повністю серйозно допускати, що Росія може застосувати ядерну зброю, особливо враховуючи невдачі в Україні і жорсткі санкції країн Заходу.

"Путін може вбити до мільйона людей і зробити біженцями до десяти мільйонів, перш ніж все це закінчиться. Ми не можемо просто сидіти і спостерігати", – підкреслив МакМастер.

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На думку МакМастера, максимальні плани Путіна не обмежуються Україною і він напевно має намір взяти Молдову і Грузію.

"Що він намагається робити ще з тих пір, як прийшов до влади 20 років тому - відновити "міжнародну велич" Росії. Він одержимий цією думкою, і він накопичив ресурси, щоб серйозно шкодити іншим - починаючи від економічних до неконвенційних інструментів... Він вичікував дуже довго, і він не задовольниться Україною, якщо досягне тут своїх цілей. Для вільного світу дуже важливо, щоб Росія програла в Україні", – додав колишній генерал-лейтенант.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.