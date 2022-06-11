Українець провів патріотичну акцію в Мелітополі під носом в окупантів/ РІА-Мелітополь, "Обозреватель"

Мешканець міста Мелітополь на Запоріжжі, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, наважився на ризикований крок. Він просто під носом в окупантів перекреслив російські триколори, які були намальовані колаборантами на бетонній огорожі по периметру аеродрому.

На аеродромі, про який йдеться, дислокуються війська Росії. Про це повідомляє "Обозреватель".

Крім цього, житель міста до частини зображень російських прапорів домалював фарбою знак "дорівнює" і свастику.

Як розповіли виданню джерела у правоохоронних органах, таку патріотичну акцію українець провів 8 червня.

Зазначається, що чоловік, який зважився на такий ризикований крок і проявив сміливість, співпрацює з українськими спецслужбами.

Українець позамальовував російські прапори на паркані аеродрому, де дислокуються війська РФ/ "Обозреватель"

До деяких зображень прапорів РФ він домалював свастику/ "Обозреватель"

Нагадаємо, російські окупанти визначили Мелітополь "столицею" тимчасово окупованої Запорізької області і готуються провести тут референдум. Самі жителі міста відмовляються підтримувати злочинні плани країни-агресора, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону.

Раніше повідомлялося, що окупанти розуміють, що під натиском ЗСУ вони не зможуть довго утримувати Мелітополь і готуються піти перед тим, як їх звідти виганятимуть українські війська. На такий сценарій вказують вивезення краденого зерна залізницею і зняття блокпостів в районі.

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