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Відхід військ РФ та перекидання бойовиків "ДНР": на Запоріжчині пояснили ситуацію біля Мелітополя

9 червня 2022, 21:22

Окупанти вивели свої підрозділи з низки громад у Запорізькій області наприкінці минулого тижня, проте натомість зайшли нові бойовики, сказав Олександр Старух.

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Війська Росії проводять ротацію своїх сил у Запорізькій області - Старух / Колаж Генштаб ЗСУ, Facebook Олександра Старуха

Війська Росії наприкінці минулого тижня вивели свої окупаційні структури з низки громад у Запорізької області, які тероризували місцеве населення. Загарбників зняли з блокпостів і відправили в напрямку Херсонської області. У деяких громадах на їх місце закинули бойовиків "ДНР" з метою продовження терору. Йдеться про ротацію російських військових формувань. Про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Як повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, наприкінці минулого тижня з Мелітопольського району, та низки інших громад у Запорізькій області, росіяни відвели свої військові структури. Їх відправили на херсонський напрямок. На попередні місця їх дислокації зайшли нові бойовики, тому мова, по суті, йде про ротацію.

читайте такожВійська РФ готуються до втечі з Мелітополя, побоюючись наступу армії України - мер"У низці громад (Запорізької області) наприкінці минулого тижня відвели ті структури окупанта, які забезпечували контроль і тероризували населення. Їх зняли з блокпостів і відправили за Херсонським напрямком. Наразі в деяких громадах, де стався такий відхід, зайшли нові, тобто була здійснена проста ротація", - розповів Старух.

Також він підкреслив, що на місця дислокації російських окупаційних військ були перекинуті військові підрозділи так званої "ДНР" з метою продовження терору проти мирних жителів.

Ситуація у Мелітополі

Мер Мелітополя Іван Федоров у травні розповів про те, що українські спецслужби, військові та партизани реалізували успішну спеціальну операцію у Мелітополі. Їм вдалося припинити доставку зброї до міста і на інші окуповані території. Робота партизанів супроводжується колосальними ризиками, але люди готові чинити опір і на такому рівні.

6 червня Федоров повідомив, що війська Росії пішли майже з усіх блокпостів в окупованому Мелітопольському районі. За його словами, росіяни побоюються наступу ЗСУ на захоплені ними території. У місті заблокували зв'язок та Інтернет. На думку градоначальника, українські війська можуть звільнити Мелітополь найближчими місяцями.

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