Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомо

В Україні вперше застосували унікальний дрон-матку на основі штучного інтелекту, який може нести два FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів.

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Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

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Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ

Дрон-матка може доставляти дрони на відстань до 300 кілометрів

Вартість такої операції в сотні разів дешевша за пуск ракети

Україна вперше використала дрон-матку з елементами штучного інтелекту. Такі дрони вже задіяні на полі бою. Оборонний кластер Brave1 розробив нову ШІ-технологію, яка підвищує точність і ефективність ударів по ворогу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, супроводивши допис відео.

Дрон-матка здатен доставляти два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Ці апарати самостійно виявляють і знищують цілі — від літаків і систем ППО до об’єктів критичної інфраструктури.

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Крім того, Федоров зазначив, що якщо бойове завдання виконується в межах 100 км, дрон-носій може повертатися для повторного використання.

Вартість однієї місії — близько $10 000, що у сотні разів дешевше за запуск ракети.

"І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль. Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - резюмував він.

Дивіться відео застосування унікального дрона-матки на базі ШІ:

/ Фото: скріншот

Війна в Україні - що відомо про удари вглиб Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 травня в Росії спалахнула пожежа на заводі "Авангард", що бере участь у виробництві озброєння. Військовий експерт і директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що об'єкти такого типу є легітимними цілями для України, оскільки вони прямо пов’язані з виготовленням засобів терору та знищення мирного населення.

Напередодні, в ніч на 28 травня, Сили оборони України успішно атакували низку важливих підприємств російського ВПК. Під удари потрапили АТ "Кронштадт", завод "Радуга", АТ "Ангстрем" та Дмитрівський хімкомбінат, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом, за даними Kyiv Post, президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного скасування обмежень щодо використання західної зброї Україною, які були запроваджені його попередником.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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