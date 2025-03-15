'Довгий Нептун' дістане до Москви: Зеленський про успішний удар нової ракети

Володимир Зеленський подякував українським розробникам, виробникам і військовим.

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Україна випробувала далекобійну ракету / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/Peggy_Marco

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Зеленський заявив про успішне застосування нової ракети

Дистанція бойового застосування - тисяча кілометрів

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне бойове застосування ракети "Довгий Нептун" на тисячу кілометрів.

"Довгий Нептун" пройшов випробування та успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція - тисяча кілометрів", - йдеться в повідомленні президента в Telegram.

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Водночас Зеленський також подякував українським розробникам, виробникам і військовим.

Він також повідомив про доповідь міністра оборони України щодо нових пакетів підтримки від партнерів. "Забезпечуємо постачання артилерії. Вдячний усім партнерам, які допомагають", - написав президент.

/ Главред

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

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Крилата ракета "Нептун" - що про неї відомо ПКР Р-360 "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, пише Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Роботи над ракетою почалися 2014 року. Вперше була представлена на виставці "Зброя та оборона" в Києві 2015 року і була створена на основі конструкторських рішень радянської протикорабельної ракети Х-35. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року. У ніч з 13 на 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" був вражений російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії. Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

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