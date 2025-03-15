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Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

Маріна Фурман
15 березня 2025, 22:32
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Моніторинги назвали точну кількість російських бомбардувальників, які можуть завдати ракетного удару по Україні.
Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку
Скільки російських літаків споряджені ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Основне:

  • Росія може готувати ракетний удар по Україні
  • Ворог споряджує бомбардувальники ракетами для атак

Російська влада стверджує, що хоче миру, але наказує своїй армії споряджати бомбардувальники ракетами для атак по Україні. На аеродромах авіація РФ, ймовірно, готується до чергових бойових вильотів. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Tracking.

У повідомленні йдеться, що за останні три дні було здійснено переліт ще двох бортів Ту-95МС ("Оленья/Енгельс-2").

відео дня

Наразі на аеродромі "Оленья" для бойового вильоту спорядили три борти ракетами Х-101.

Відтак Росія приготувала 18 літаків, з яких можуть вдарити по Україні:

  • 11 Ту-95МС на базі "Оленья";
  • 2 Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2";
  • 2 Ту-160 на аеродромі "Енгельс-2";
  • 3 Ту-95МС на базі "Дягилево".

На авіабазу "Енгельс-2" також доставии транспортний літак Ан-124-100 "Руслан". Що доставляє цей літак – невідомо. За останній час судно такого типу здійснювало посадку на аеродромі лише двічі.

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку
Російські бомбардувальники / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 14 березня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. У місті пролунали потужні вибухи. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що удар прийшовся по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки відомо про постраждалих.

Того ж дня Росія здійснила масовану атаку на Суми. У місті пролунало 11 вибухів. Окупанти вдарили "Шахедами" по об'єкту критичної інфраструктури.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог атакував у ніч на 15 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області. Також росіяни застосували 178 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків. Сили оборони знищили 130 російський ударних дронів, ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

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Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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