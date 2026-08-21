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Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів: Кислиця розкрив, чого він чекає

Руслан Іваненко
21 серпня 2026, 01:47
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Україна продовжує дипломатичну роботу, попри небажання Путіна вести переговори про мир.
Кислиця, Путін
Кислиця пояснив, чому Путін не хоче переговорів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sergiy.grau, kremlin.ru

Коротко:

  • Путін не хоче переговорів про завершення війни
  • У Кремлі можуть чекати на проблеми України взимку
  • Київ продовжує шукати дипломатичні шляхи миру

Російський диктатор Володимир Путін наразі не зацікавлений у переговорах щодо завершення війни проти України. Ба більше, після настання холодів його мотивація до діалогу може стати ще меншою.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

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За його словами, у Кремлі розраховують на те, що Україна нібито не зможе пережити майбутню зиму, тому можуть очікувати на погіршення ситуації.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Україна продовжує працювати над дипломатичними шляхами завершення війни. Кислиця наголосив, що припиняти дипломатичні зусилля було б неправильно та небезпечно.

"Дипломатія має працювати за будь-яких обставин, тому що наші опоненти й вороги намагаються насадити в різних столицях думку, що саме українці не хочуть покласти край війні й прагнуть ескалації", - пояснив представник Офісу президента.

Кислиця також розповів про активні контакти України зі Сполученими Штатами протягом останніх двох із половиною місяців. За його словами, президент України Володимир Зеленський проводив регулярні розмови з президентом США Дональдом Трампом - як телефоном, так і під час особистих зустрічей.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Зокрема, він згадав телефонні розмови 14 червня та 4 липня, зустріч під час саміту G7 в Евіані, а також важливу зустріч в Анкарі.

За словами Кислиці, під час закритої частини переговорів на саміті G7 Трамп озвучив важливі речі, однак представник Офісу президента не став розкривати їхній зміст.

Він також назвав рівень взаєморозуміння між Києвом і Вашингтоном упродовж червня - серпня безпрецедентним.

"Атмосфера і рівень взаєморозуміння між Україною і США... у період із червня по серпень були безпрецедентними", - сказав Кислиця.

Чи продовжуватиме Путін війну - думка експерта

Політолог та експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, продовжуватиме війну проти України. На його думку, на рішення Кремля можуть не вплинути навіть проблеми російської економіки, ситуація на фронті та удари українських військових по території РФ.

Експерт зазначив, що особисті інтереси Путіна можуть відрізнятися від інтересів самої Росії.

"Інтерес Путіна полягає в тому, щоб продовжувати війну незалежно від того, наскільки Росія її виграє чи програє. Бо припинення війни ставить перед Путіним такі проблеми, які він, можливо, не вирішить", - пояснив Преображенський.

Війна в Україні - новини за темою

Як писав Главред, Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф може приїхати до Києва на День Незалежності України. Про це заявив член Республіканської партії США Борис Пінкус в інтерв’ю 24 каналу.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити близько 1,4 млн військовослужбовців. У 2026 році середні щомісячні втрати російської армії оцінюються приблизно в 30 тисяч осіб. На цьому тлі Москва може розглядати можливість проведення нової хвилі мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Про це пише Forbes.

Нагадаємо, що У Кремлі заявили, що поки що не бачать підстав для оптимізму у питанні мирного врегулювання війни проти України. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков російським пропагандистським ЗМІ.

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Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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