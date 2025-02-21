Макрон заявив про небезпеку капітуляції України: 'Не можна допустити припинення вогню'

Справедливий мир в Україні не може бути досягнутий шляхом припинення вогню, бо це призведе до капітуляції країни.

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Припинення вогню – це капітуляція України, вважає Макрон/ колаж: Главред, фото: фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, УНІАН

Коротко:

Макрон заявив, що Україні потрібен мир, а не припинення вогню, яке є капітуляцією України

Він закликав європейські країни збільшувати військові зусилля і посилювати підтримку Києва

Справедливого миру в Україні не можна досягнути шляхом припинення вогню, адже такий крок призведе до капітуляції країни.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BFM. Він наголосив, що Україні потрібен мир, а не капітуляція.

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"Ми хочемо миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України", – заявив він.

Також Макрон наголосив, що ситуація в Україні безпосередньо впливає на безпеку Франції і всієї Європи.

"Наша безпека та національні інтереси Франції поставлені на карту, коли США та Росія розпочинають переговори щодо війни в Україні", – наголосив французький президент.

Він виступив із закликом до європейський країн, щоб ті збільшували військові зусилля та посилювали підтримку Києва.

Також він зазначив, що у Франції одна з найпотужніших армій у Європі, проте потрібно посилювати обороноздатність.

Щодо можливості відправки французьких військ в Україну, то Макрон зазначив, що наразі не планується безпосередньо відправляти комбатантів. Проте він не відкидає варіанту, що його держава може направити військові сили в Україну після досягнення мирної угоди, щоб забезпечити стабільність і безпеку українців.

"Я повернуся до вас у найближчі тижні, щоб мобілізувати вас на різних фронтах", – звернувся Макрон до громадян Франції.

Заяви Макрона щодо України – останні новини

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон різко звернувся до Трампа і закликав розв'язувати проблему війни в Україні. Макрон, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про додаткові тарифи для Європейського Союзу, закликав американську адміністрацію сконцентруватися на пріоритетних питаннях.

17 лютого Зеленський поговорив із Макроном. Президент Франції за підсумками екстреного саміту європейських лідерів у Парижі розповів Зеленському про розмови з лідерами Європи та інших країн. Обговорювалася глобальна ситуація і гарантії безпеки для української держави.

Також пізніше Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні. Макрон пояснив, як зробити так, щоб припинення вогню не закінчилося так само, як Мінські угоди.

Крім цього, нещодавно Макрон анонсував важливі рішення щодо України та кінця війни. Президент Франції Еммануель Макрон взяв на себе зобов'язання та виступив гарантом досягнення довготривалого миру в Україні та анонсував нові рішення.

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