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РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

Інна Ковенько
6 жовтня 2026, 14:01
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Зеленський попередив про підготовку РФ до масованого удару
Зеленський попередив про підготовку РФ до масованого удару / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяв Зеленського:

  • Розвідка повідомила про підготовку РФ до масованого удару
  • Україна вже готує протидію та посилює захист ключових об’єктів
  • Найскладнішою проблемою залишається захист від балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка передала оновлену інформацію про підготовку Росії до масованого удару.

За його словами, українські служби вже визначили першочергові завдання та готують відповідні заходи протидії. Про це Зеленський повідомив після селектора з урядовцями, військовими та представниками ключових служб.

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"Урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!" - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, під час наради міністр оборони та командувач Повітряних сил доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та організацію рубежів прикриття визначених ключових об’єктів.

Глава держави зазначив, що Україна забезпечує необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найбільш складною залишається ситуація з антибалістичними засобами, постачання яких залежить від партнерів.

Окремо Зеленський повідомив про російські удари по українських лікарнях у Краматорську та Кривому Розі протягом доби.

"Служби спрацювали, і важливо, що в усіх наших регіонах по кожній такій ситуації є оперативна реакція ДСНС України. Дякую за фахову роботу!" - зазначив президент

Також уряд спільно з обласною владою підготував додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці.

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки
Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ готує удари по енергетиці - що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план щодо руйнування енергетичної системи України шляхом методичних атак. У плані, копію якого отримала газета, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Вони мали бути спрямовані на широкий спектр об’єктів, зокрема на електричні підстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Найчутливіший пункт документа стосується атомної генерації. Москва має намір змусити зупинитися три діючі АЕС, які є кістяком енергосистеми країни. Окупанти планують ракетні удари по відкритих розподільних пристроях, що з'єднують станції з мережею і розташовані менш ніж за милю від реакторів.

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що російська окупаційна армія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Атака може відбутися в ніч на 7 жовтня - у день народження російського диктатора Владіміра Путіна.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро в Запоріжжі. Рух по переправі тимчасово перекрили. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

Раніше повідомлялося, що Росія теоретично здатна знову завдати Україні комбінованого масованого удару з використанням ракет і безпілотників. Однак, за оцінкою військового експерта Олега Жданова, можливості російської стратегічної авіації зараз обмежені.

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Про персону: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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