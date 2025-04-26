Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

Під час похорону Папи Франциска Ватикан порушив дипломатичні норми.

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Зеленський отримав місце в першому ряду / Колаж: Главред, фото: Instagram

Читайте в матеріалі:

Чому Ватикан зробив виняток для Зеленського

Як реагували світові лідери на порушення протоколу

Що заявили у Ватикані про зміну розсадки

Під час похорон Папи Римського Франциска Ватикан відійшов від традиційного протоколу, надавши президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряду. Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з усталеними правилами, світові лідери мали бути розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назв їхніх країн французькою мовою — мовою міжнародної дипломатії.

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Проте цього разу було зроблено виняток: Зеленський та його дружина Олена Зеленська отримали місця за 11 сидінь від тодішнього американського лідера Дональда Трампа.

Виділене Зеленському місце підкреслило особливу увагу, яку Ватикан приділив йому на цій церемонії. Як пише The Telegraph, ймовірно, Святий Престол свідомо вжив заходів, щоб забезпечити Зеленському видиму присутність серед світових лідерів, навіть на шкоду традиційним протокольним нормам.

У Ватикані підтвердили, що правила було порушено. "Я вважаю, що вони зайняли вакантне місце", — прокоментував ситуацію речник Ватикану Маттео Бруні.

При цьому для інших гостей протокол залишався обов’язковим: президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським гвардійцем, а принц Уельський, який представляв британського короля, був у третьому ряду поряд із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент Італії Серджіо Маттарелла перебував у першому ряду відповідно до свого статусу, а прем’єр-міністр Джорджія Мелоні сиділа позаду, дотримуючись правил щодо розміщення глав урядів і держав.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

Крім того після смерті Папи Франциска у церковних колах активізувалася дискусія про можливих наступників. Серед імен вирізняється український єпископ Микола Бичок — один із наймолодших у церковній ієрархії. Йому 45 років, і його вже вважають одним із потенційних кандидатів на престол Святого Петра.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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