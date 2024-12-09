Стягнули потужні підрозділи: армія РФ намагається відбити території на Курщині

Галицькі десантники під час операції у Курській області, з серпня 2024 року, вже ліквідували близько трьох тисяч військових армії РФ.

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ЗСУ продовжують проводити операція в Курській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Армія РФ докладає чимало зусиль, щоб вибити ЗСУ з Курщини

Сили оборони Україні відбивають ворожі атаки

Російські окупанти намагаються відбити свої позиції на Курському напрямку, застосовуючи елітні підрозділи. Про це в етері телемарафону повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петро Гайдащук.

За його словами, росіяни намагаються вибити Збройні Сили України із займаних позицій. Для цього вони використовують озброєння різного типу, серед якого артилерія, дрони та бронетехніка.

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Старший офіцер додає, що армія РФ поповнює особовий склад на Курському напрямку, проте значних успіхів вони наразі не мають.

"І всі потужні свої військові частини, підрозділи, які вони стягнули з інших ділянок фронту, щоб штурмувати наші позиції на Курщині. Нам вдається утримувати такі позиції, які ми зайняли раніше", – заявив Петро Гайдащук.

За його словами, галицькі десантники під час операції у Курській області, з серпня 2024 року, вже ліквідували близько трьох тисяч військових російської армії. Ще орієнтовно 150 окупантів українським захисникам вдалося взяти у полон.

Відповідаючи на питання, чи спостерігається застосування на Курщині північнокорейських військових, він зазначив, що не доводилось з ними стикатись.

"Ми чули про їхнє появлення, але їх немає, ми їх не зустрічали й в бою з ними не стикалися. Натомість ми стикаємося в бою з російською піхотою, мотострілецькими підрозділами, десантно-штурмовими підрозділами та підрозділами морської піхоти. Це все російські підрозділи, де північнокорейців немає", - повідомив Гайдащук.

Операція в Курській області - новини за темою

Як писав Главред, українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російський посилений взвод механізованої атаки в невстановленому районі Курської області та знищила п'ять із шести російських бронетехніки дистанційним мінуванням.

Командир батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що на Курському напрмяку ворог активізувався та пробував провести штурми. За його словами, армія РФ застосовує БТРи та багі. Він додав, що попри все, українські пілоти дуже ефективно працюють та знищують ворога.

Підрозділ Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону заявив, що російські військові спробували форсувати річку в Курській області. Але українські бійці завадили окупантам, завдавши їм великих втрат у живій силі та техніці.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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