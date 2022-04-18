Стратегічна втрата РФ: у США оцінили затоплення крейсера Москва після удару ЗСУ

Загибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Втрата Росією крейсера Москва, який затонув у Чорному морі після удару ЗСУ, є стратегічною, заявив старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан.

Як підкреслив він у коментарі ТСН, затоплення Москви було важливим символічно, бо це, мабуть, був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

"Це був флагман. Але найбільш важливим символізмом є те, що це зробило реальний вплив на російський флот в Чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей в Чорноморському регіоні", — говорить американський експерт.

За його оцінкою, знищений ЗСУ крейсер Москва становив не менше 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі.

"Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає. І Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон. І тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря, але це не буде перемогою Росії, якщо їх Чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море і океан", — додав Райан.

читайте такожУ РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідування

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

Читайте ще: