УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Стратегічна втрата РФ: у США оцінили затоплення крейсера Москва після удару ЗСУ

18 квітня 2022, 18:24

Затоплення Москви було важливим символічно, тому що це був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

Крейсер Москва
Загибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Втрата Росією крейсера Москва, який затонув у Чорному морі після удару ЗСУ, є стратегічною, заявив старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан.

Як підкреслив він у коментарі ТСН, затоплення Москви було важливим символічно, бо це, мабуть, був найбільший російський корабель Чорноморського флоту.

"Це був флагман. Але найбільш важливим символізмом є те, що це зробило реальний вплив на російський флот в Чорному морі і можливості досягнення Росією своїх стратегічних цілей в Чорноморському регіоні", — говорить американський експерт.

За його оцінкою, знищений ЗСУ крейсер Москва становив не менше 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі.

"Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає. І Росія явно хоче більше контролювати Чорноморський регіон. І тому вони намагаються захопити так багато землі на півдні України, щоб відрізати Україну від Чорного моря, але це не буде перемогою Росії, якщо їх Чорноморського флоту там не буде, щоб контролювати море і океан", — додав Райан.

читайте такожУ РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідування

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

Читайте ще:

viber
війна Росії та України крейсер Москва
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощіГороскоп на сьогодні, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощі Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в УкраїніЧорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітняВезіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліПутін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

19:02

1% від продажів на підтримку Української Армії новини компанії

18:49

Орків змішали з землею: на Миколаєві десантники врятували від розстрілу місцевих жителівВідео

18:48

Путін присвоїв почесне звання бригаді, яка влаштувала різанину в БучіВідео

18:48

Фінансові втрати, конфлікти і суцільні неприємності: знаки, для яких 2022 рік буде найважчим

18:24

Стратегічна втрата РФ: у США оцінили затоплення крейсера Москва після удару ЗСУВідео

Реклама
18:18

Відмова від російських нафти і газу: наскільки світ готовий зробити боляче РосіїПогляд

18:16

Дослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фото

18:12

"Нехай краще мовчить, ніж як Басков": Данилко жорстко присоромив Кіркорова через війну в УкраїніВідео

17:50

Битва за Донбас: Україні не можна затягувати з контрударом - Atlantic CouncilВідео

17:42

У Зеленського пояснили, для чого хочуть обміну МедведчукаВідео

17:32

Вимушені переселенці: психолог розповіла, як не зламатися перед обставинами

17:16

Українців залишили без додаткових вихідних: які дні у квітні та травні - робочіВідео

16:58

Лишив в оточенні лише тих, в кого "руки короткі": журналіст пояснив, коли приплічники усунуть ПутінаВідео

16:54

Що роблять ведучі 1+1 під час війни з РФ: Осадча шукає зниклих, а Вітвіцька організовує концертиВідео

16:48

Ворога відкинули назад: ЗСУ вибили орків з низки населених пунктів під ІзюмомВідео

16:41

Розчавити Росію буде простіше, ніж СРСР: чому путінська РФ непорівнювана з Радянським СоюзомПогляд

16:33

Monobank припиняє обслуговування і закриває рахунки клієнтів з Росії, Білорусі та інших країнВідео

16:29

Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівВідео

16:17

Українська "інста-відьма" Лоран почала війну проти української армії в мережі

15:55

Ідолище погане: на Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну

Реклама
15:53

В РФ заговорили про серію терактів в Україні на Великдень і вже вигадали собі "алібі"Відео

15:47

Вибухом дитині відсікло пів пальця: нові подробиці ракетного удару РФ по ЛьвовуВідео

15:25

"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС

15:24

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

15:20

Сумщина: у пошкоджених багатоповерхівках відремонтували понад 1,5 тис. ліфтів - Тимошенко

15:18

Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен - Google відкрив доступ на картах

15:18

Вучич повторив фейк РФ про "мінування" Україною сербських літаків: Київ різко відповів

15:05

Найсмачніша ванільна паска: дивовижно простий рецепт на Великдень 2022Відео

15:03

"Відтягує на себе війська та озброєння": у розвідці Британії пояснили, як Маріуполь ламає плани РФВідео

14:46

"Війна вже перекинулася на територію РФ": експерт назвав передумови до повалення Путіна

14:37

Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня

14:36

Глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську арміюВідео

14:05

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

14:02

Кабмін затвердив тарифи на світло до листопада: скільки платитимуть українці

13:47

"Варварський удар по цивільних": кількість загиблих у Львові зросла до 7, стан 3 поранених – важкийВідео

13:38

"Регіна поїхала кукухою": "голуб миру" Тодоренко постить сторіз про дружбу України з Росією

13:27

Війна в Україні протверезила Путіна: чи наважиться він на ядерний удар та мобілізацію в РосіїПогляд

13:14

Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:12

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у МаріуполіВідео

13:07

"Ні грама співчуття": експерт пояснив, чому не можна співчувати рідним окупантів

Реклама
12:36

Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичВідео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів

12:22

На Житомирській трасі поблизу Стоянки відкрили рух тимчасовою переправою – Кубраков

12:11

Ракети раптово поміняли напрямок: львівський депутат повідомив, куди цілилися окупанти

12:03

Полковник РФ заблукав на "навчаннях" в Україні і повернувся додому "двохсотим"Відео

11:54

Тодоренко підтримала Україну? Ведуча повідомила про сварки в родині через політику

11:32

У звільнених районах Житомирщини розмінували 8 населених пунктів – Тимошенко

11:25

Вперше з початку війни: за один день в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало

11:18

Психолог розповіла, як боротися з надмірним хвилюванням

11:17

Російський пропагандист довів, що РФ б'є по житлових будинках МаріуполяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти