Україні потрібен союз з країною, що має ядерну зброю-секретар РНБО Данилов

Олексій Данилов / УНІАН

Владі України необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково повинна бути країна, у якої є в розпорядженні ядерні ракети. З такою заявою виступив секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє пресслужба відомства.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково повинна бути країна з ядерною зброєю. Поки це Великобританія", - говорить чиновник.

За словами секретаря РНБО, дії армії окупантів давно вийшли за всі можливі рамки.

"Дії російської армії в Україні виходять за межі здорового глузду. Їм байдуже навіть про своїх загиблих. Для них життя людини нічого не варте. Така країна, такі вожді", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАТО захищатиме свої вантажі зі зброєю в Україні від можливих атак російських загарбників.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов під час телемарафону.

Крім того, чиновник додав, що Росія планує здійснювати подальші збройні напади на країни Східної Європи. За його словами, наступним об'єктом російського вторгнення після України може стати Литва.