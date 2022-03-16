УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

ЗСУ знищили 40% військ РФ: окупанти отримали по зубах на Донбасі

16 березня 2022, 01:22

Окупанти зазнають втрат і зупинені в усіх напрямках, розповіли в Генштабі.

український військовий, українські військові, український солдат, українські солдати, ЗСУ, українська військова техніка
/ Макс Левін

Російською армією, яка бере участь у військових діях на території України, втрачено до 40% підрозділів.

Окупанти несуть втрати і зупинені в усіх напрямках, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю або втрачено боєздатність) до 40% підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України. Триває наступальна операція проти України. Завдання з розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. У той же час, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", – йдеться у зведенні.

Зокрема, ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, які зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російське військове керівництво прийняло рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку дії противника зміни не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання в прикордонні з Україною райони підрозділів 120-ї окремої мотострілецької бригади (Мінськ) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зазнавши втрат, ворог, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. В результаті ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Є проблеми із забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити існуюче угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати Ізюм. Успіхів немає.

На Донецькому напрямку ворогом зроблена невдала спроба просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат і були змушені відійти у вихідне положення. У районі Попасної противник намагається утримати зайняте становище. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгірша обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній та східній околицях. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Южнобужському напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. В результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про серйозний успіх армії в протистоянні окупантам. ЗСУ перейшли в контрнаступ.

viber
Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
В Росії вимагають усунути Путіна з президентського кріслаВ Росії вимагають усунути Путіна з президентського крісла Росіяни, ласкаво просимо назад в СРСРРосіяни, ласкаво просимо назад в СРСР "Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогуУкраїна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу "Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя

Останні новини

01:22

ЗСУ знищили 40% військ РФ: окупанти отримали по зубах на Донбасі

01:00

Наталя Могилевська перетворила свій хіт Місяць в молитву про припинення війни

00:47

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

00:37

Вантаж 200 для Новочеркаська і Воронежа: ЗСУ знищили генерала і полковника РФ

00:28

Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість

Реклама
00:24

Як захистити квартиру від мародерів - на що потрібно звернути увагу в першу чергу

00:18

Блінкен підтвердив зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

15 березня, вівторок
23:53

Поки в Україні війна: Maruv знялася для російського глянцю

23:46

"Мочать гнид ракетами навздогін": у Мережі розповіли про потужний контрудар ЗСУ під КиєвомВідео

23:29

У війні намітився серйозний успіх, ми перейшли в контрнаступ - АрестовичВідео

23:18

Окупантів нещадно розбили на аеродромі під Херсоном

22:59

Вилетіла "зі свистом": РФ викинули з Ради ЄвропиВідео

22:53

Три знаки зодіаку, які найважче переносять війну

22:49

Анатолій Анатоліч з іронією розповів, у чому різниця між українцями та росіянамиВідео

22:41

В Ізюмі критична ситуація, місто на межі - міськрада

22:28

"Могила для окупантів": на Луганщині десантники розгромили угруповання ворогаВідео

22:03

"Важкий процес": Подоляк підбив підсумки переговорів з Росією

22:02

Як закінчиться історія лютої химери – РосіїПогляд

21:48

Допомога на $13,6 млрд: Байден схвалив історичне фінансування для УкраїниВідео

21:30

У Маріуполі окупанти РФ на вулиці з танка розстріляли пенсіонераВідео

Реклама
21:21

Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"Відео

21:13

Олексій Арестович. Коли закінчиться війнаВідеоблоги

21:09

Ворог здійснив ракетний удар по північному району столиці

21:00

У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

20:50

"Збили росіянина!": на Харківщині ЗСУ знищили військовий літак РФВідео

20:37

Гороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - гроші

20:31

Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

20:22

Кораблі РФ вдарили по населених пунктах Одеської області, є пораненіВідео

20:18

Окупанти РФ намагалися штурмом піти на Харків: ЗСУ завдали жорсткого удару по загарбникам

20:13

Три варіанти для Путіна: чим може закінчитися війна в УкраїніПогляд

20:09

З'ясувалося, де в Київській області ведуться активні бойові дії

20:01

Дешево і дуже смачно: неймовірно соковиті котлети без м'яса з рисом і овочами за 10 хвилинВідео

19:38

Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

19:29

"Я захоплююсь їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну

18:55

Смачні картопляні коржі з зеленню на швидку руку: неймовірно простий рецептВідео

18:50

Кульмінація настане за 2 тижні: сила опору ЗСУ стане більше ударної хвилі РФ – ЗМІ

18:31

В УЗ розповіли про поїзну бригаду, яка евакуювала вже понад 15 тисяч українців

18:10

Як і чим потрібно заклеїти вікна під час війни

18:04

Російські літаки не можуть проводити складні операції - Арестович

17:50

Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу

Реклама
17:28

Співробітниці російського каналу, яка виступила проти війни в Україні, пред'явили звинуваченняВідео

16:57

Рубль вже летить в пекло: економіст популярно пояснив, що чекає російську валюту в майбутньому

16:50

"Ми хочемо миру, ми хочемо дружби": Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні

16:32

Виведення військ РФ з України і припинення вогню: у Зеленського назвали деталі діалогу з Москвою

16:25

Україні потрібен союз з країною, що має ядерну зброю - секретар РНБО Данилов

16:17

ЗСУ контролюють кордони Дніпропетровщини, на небезпечних напрямках посилено захист - голова облради

16:10

Прикмети на 16 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

16:02

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства

15:54

Україна не вступить до НАТО: треба розраховувати на себе та країни-партнери – Зеленський

15:45

У РФ заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні: список "неугодних"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти