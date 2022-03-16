ЗСУ знищили 40% військ РФ: окупанти отримали по зубах на Донбасі

/ Макс Левін

Російською армією, яка бере участь у військових діях на території України, втрачено до 40% підрозділів.

Окупанти несуть втрати і зупинені в усіх напрямках, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю або втрачено боєздатність) до 40% підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України. Триває наступальна операція проти України. Завдання з розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. У той же час, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", – йдеться у зведенні.

Зокрема, ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, які зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російське військове керівництво прийняло рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України.

На Волинському напрямку дії противника зміни не зазнали, основні зусилля зосереджуються на посиленні охорони українсько-білоруського кордону. Виявлено перекидання в прикордонні з Україною райони підрозділів 120-ї окремої мотострілецької бригади (Мінськ) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зазнавши втрат, ворог, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості, створюючи небезпечні умови існування мирному населенню України. Поряд з цим противник здійснював перегрупування, відновлення боєздатності розгромлених у попередніх боях підрозділів. В результаті ефективних дій ЗС України ворог несе значні втрати в живій силі і техніці.

На Сіверському напрямку противник протягом дня зосереджував зусилля на веденні розвідки. Є проблеми із забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку противник намагається посилити існуюче угруповання шляхом зосередження резервів поблизу державного кордону, перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати Ізюм. Успіхів немає.

На Донецькому напрямку ворогом зроблена невдала спроба просування на напрямках населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в результаті чого окупанти зазнали значних втрат і були змушені відійти у вихідне положення. У районі Попасної противник намагається утримати зайняте становище. Не має успіху в районі Авдіївки.

Найгірша обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній та східній околицях. Має значні втрати, змушений ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.

На Южнобужському напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, удосконаленні інженерного обладнання наявних позицій. Не відмовляється від задуму продовження наступу в напрямку Кривого Рогу. В результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про серйозний успіх армії в протистоянні окупантам. ЗСУ перейшли в контрнаступ.