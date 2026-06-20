Потужні удари по Москві: The Hill про кризу серед союзників Путіна

Втрати РФ на фронті продовжують зростати, а Україна посилює тиск на окупований Крим.

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Союзники сумніваються у здатності РФ досягати своїх цілей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

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Союзники РФ сумніваються у здатності Москви досягати військових цілей

Лукашенко також відчуває ослаблення позицій Москви

Найближчі союзники Росії дедалі частіше сумніваються у здатності Москви досягати військових цілей та забезпечувати безпеку власного тилу.

Про це колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Світ та експерт з питань національної безпеки Марк Тот пишуть у своїй колонці для The Hill.

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На думку авторів, останні тижні стали особливо невдалими для російського керівництва: втрати на фронті продовжують зростати, а Україна посилює тиск на окупований Крим. У матеріалі також наводиться оцінка колишнього командувача Центрального командування США Девіда Петреуса, який заявив: "Україна, можливо, зможе ізолювати лінію фронту, а також Крим… Надзвичайно вражаюче".

Окремо автори звертають увагу на удари українських безпілотників по території Росії. Зокрема, під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 2026 року були атаковані нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військово-морська база в Кронштадті, що, за їхньою оцінкою, завдало помітної репутаційної шкоди Кремлю.

На цьому тлі, як зазначається в колонці, більш обережну позицію демонструє й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Незважаючи на заяви про співпрацю з Москвою, він, за словами авторів, уникає прямого втягнення білоруських військ у конфлікт і визнає вразливість країни у разі ескалації.

На завершення Світ і Тот доходять висновку, що військові невдачі Росії та удари по її території посилюють сумніви серед союзників Кремля. Вони стверджують, що навіть Лукашенко нібито відчуває ослаблення позицій Москви і переглядає ступінь своєї залежності від неї.

В ОП оцінили можливі зміни ситуації на фронті

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже восени характер бойових дій може зазнати змін, а їхня інтенсивність — істотно знизитися.

За його словами, такий сценарій можливий у разі, якщо російські війська не зможуть досягти поставлених цілей у рамках поточної наступальної кампанії. Подоляк зазначив, що Кремль робить ставку на літній період, розраховуючи використати його для зміцнення своїх позицій на фронті та здобуття додаткових територіальних переваг.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The Hill The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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