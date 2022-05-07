Смерть від вогню чи диму: на Херсонщині рашисти не дають гасити лісові пожежі

Рашисти не дають гасити лісові пожежі / фото ДСНС

На Херсонщині щосили палають ліси, але російські загарбники не дають гасити пожежі, які наближаються до сіл Геройське та Іванівка Чулаківської територіальної громади, передає сільський голова Олександр Мусієнко.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді та у всій Херсонщині: горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка. Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу. Мені телефонують сотні людей, які запитують, Що робити - згоріти або втопитися? Це крик душі людей, адже там діти, люди похилого віку яким загрожує смерть від вогню або диму", - написав Мусієнко.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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