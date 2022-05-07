УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Смерть від вогню чи диму: на Херсонщині рашисти не дають гасити лісові пожежі

7 травня 2022, 23:11

Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонщині: палають ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка, повідомляє місцева влада.

false
Рашисти не дають гасити лісові пожежі / фото ДСНС

На Херсонщині щосили палають ліси, але російські загарбники не дають гасити пожежі, які наближаються до сіл Геройське та Іванівка Чулаківської територіальної громади, передає сільський голова Олександр Мусієнко.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді та у всій Херсонщині: горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка. Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу. Мені телефонують сотні людей, які запитують, Що робити - згоріти або втопитися? Це крик душі людей, адже там діти, люди похилого віку яким загрожує смерть від вогню або диму", - написав Мусієнко.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте також:

viber
війна в Україні Херсонська область військова агресія РФ лісові пожежі
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошахГороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошах Пропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзіПропагандистку Симоньян "покарають" за наклеп на Галкіна та Пугачову їх високопоставлені друзі Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курсиТисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси Коли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала датуКоли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала дату "Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться Росія"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться Росія
Підтримайте Главред

Останні новини

00:25

Зеленський різко відреагував на ракетний удар по музею Сковороди

00:02

Путін йде ва-банк: подвоює ставки на другу фазу війни - ЦРУВідео

00:01

Арестович спростував удар по російському адміралу Макарову: що відомоВідео

07 травня, субота
23:33

У Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУ

23:31

Голови болітимуть у всіх: на Землю йде потужна магнітна буряВідео

Реклама
23:20

"Люди зомбовані": Наталія Могилевська розповіла про родичів у РосіїВідео

23:17

Зеленський розкрив подробиці нового етапу евакуації з АзовсталіВідео

23:11

Смерть від вогню чи диму: на Херсонщині рашисти не дають гасити лісові пожежіВідео

23:11

"Варвари з ракетами": Зеленський відреагував на ракетний обстріл ОдесиВідео

22:40

Подоляк повідомив, за яких умов продовжаться переговори з РосієюВідео

22:09

"Воюють з мирними жителями": у Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школуВідео

21:59

"Перемололи" сотню рашистів разом з технікою: ЗСУ покришили окупантів на ДонбасіВідео

21:29

"Максимально жорстко": у Зеленського розкрили план звільнення ХерсонщиниВідео

21:25

Лавров "красунчик" та зробив все, щоб Ізраїль повернувся нарешті до України - РезніковВідео

21:19

Мстяться російськомовним: Резніков назвав головну помилку КремляВідео

21:09

Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години - РезніковВідео

20:59

РФ вбила двох українських дітей: з Градів накрила місто на ЛуганщиніВідео

20:46

ЗСУ знищили позиції російських окупантів на Ізюмському напрямку: ефектне відеоВідео

20:45

Палець в рот не клади: топ-4 скандалістки гороскопу

20:41

Вріже пекельна спека: киянам дали екстремальний прогноз на літо

Реклама
19:59

"Психіка не витримує": у Маріуполі під завалами будинків знаходять багато трупів

19:55

Гороскоп для України: місячне затемнення 16 травня неймовірно сильно вплине на війнуВідео

19:50

У РФ паніка: рашисти не хочуть вмирати в Україні та сотнями біжать з поля боюВідео

19:27

Кремлівський фашист гірше за німецького, або З чим пов'язане загострення Путіна до 9 травняПогляд

19:21

З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людейВідео

19:21

"Наші війська на кордоні з Польщею" : у російській Держдумі назвали шалене умови закінчення війни з Україною

19:20

У рашистів нова проблема: ЗСУ знищили залізничну розв'язкуВідео

19:07

Одягла тільки посмішку: Брітні Спірз показала дуже відверте фото

19:01

ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині і відбили атаку: ворог відступив з втратамиВідео

18:44

Українські військові красиво знищили ворожий ПТРК "Штурм-С": потужне відеоВідео

18:38

Гроші, успіх, здійснення бажань: кому із знаків нереально пощастить цього літа

18:33

Путін переписує історію заради виправдання війни проти України: у Держдепі США звинуватили диктатора РФВідео

18:27

Кривава евакуація: окупанти РФ вбили трьох захисників АзовсталіВідео

18:11

Російські окупанти влаштували терор мирних жителів у Запорізькій областіВідео

17:59

"Слава Бандері" кричать нелюди": український гімнаст-ватник зашкварився в Мережі

17:36

"Вам буде соромно": Дмитро Комаров показав, як Росія знищує себеВідео

17:33

Bayraktar ЗСУ знищив корабель РФ: у Міноборони розкрили деталіВідео

17:18

Командир і заступник командира полку, командир роти і майор: ЗСУ ліквідували російських офіцерівФото

16:59

Пентагон озброїть ЗСУ ракетами з лазерним наведенням і дронами-розвідникамиВідео

16:57

Адмірал Макаров - новий флагман ВМС РФ: на борту "підбитого ЗСУ" корабля 8 ракет Калібр - журналістВідео

Реклама
16:50

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:43

Гороскоп на тиждень 9-15 травня: Левам - режим економії, Терезам - інтриги, Рибам - удача в грошах

16:39

Київ захистять новими системами ППО - КличкоВідео

16:29

Лікарі врятували кінцівки сироті з Попасної, яка з простреленими ногами вивезла 4 людей на автоВідео

16:07

Як війна в Україні оголила клин між Заходом і СходомПогляд

15:59

Кличко назвав дату, коли киянам можна повертатися додому з евакуаціїВідео

15:57

Найсмачніша закуска за 10 хвилин: хрусткі картопляні палички з сиромВідео

15:52

"Придивлюся до Даші Кацуріної": Дантес розповів, що хоче нових відносин

15:51

"Стрибнули в тачку і змилися": кадирівці-мародери вкрали пістолет у окупанта

15:39

Окупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянину

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти