Польща розглядає питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 - Дуда

Дуда підкреслив, що пожертвування цього озброєння забезпечить важливу підтримку України, тому що дозволить врівноважувати перевагу росіян у повітрі.

Дуда заявив про готовність передати Україні винищувачі / Офіс президента, Вікіпедія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Збройним силам України потрібно негайно передати винищувачі, аби вони змогли захистити свою територію у боротьбі з російськими окупантами. У зв'язку з цим польський президент заявив, що його країна незабаром розгляне питання щодо передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Як зазначив Дуда в інтерв’ю Sky News, передача більш нових літаків потребує часу для підготовки. Водночас винищувачами МіГ-29 ЗСУ можуть користуватися відразу, оскільки ця техніка їм добре знайома.

"Пожертвування цього озброєння Україні забезпечить важливу підтримку, тому що дозволить певною мірою врівноважувати перевагу росіян у повітрі. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - заявив президент Польщі.

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Водночас Дуда підкреслив, що тільки на MіГ-29 зупинятися не потрібно, оскільки ЗСУ потрібна також і сучасна авіація.

"ЗСУ також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над Збройними силами Росії, зараз цінно", - додав польський президент.

Нагадаємо, раніше заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі перемовини будуть серед союзників або в рамках "Рамштайна", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Як повідомляв Главред, Польща до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі виступить з ініціативою надання НАТО конкретних гарантій безпеки Україні. Такий крок зміцнить безпеку держави напередодні її вступу до колективнного блоку безпеки Заходу. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

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