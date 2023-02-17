УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Польща розглядає питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 - Дуда

17 лютого 2023, 23:45
Дуда підкреслив, що пожертвування цього озброєння забезпечить важливу підтримку України, тому що дозволить врівноважувати перевагу росіян у повітрі.
Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Дуда заявив про готовність передати Україні винищувачі / Офіс президента, Вікіпедія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Збройним силам України потрібно негайно передати винищувачі, аби вони змогли захистити свою територію у боротьбі з російськими окупантами. У зв'язку з цим польський президент заявив, що його країна незабаром розгляне питання щодо передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Як зазначив Дуда в інтерв’ю Sky News, передача більш нових літаків потребує часу для підготовки. Водночас винищувачами МіГ-29 ЗСУ можуть користуватися відразу, оскільки ця техніка їм добре знайома.

"Пожертвування цього озброєння Україні забезпечить важливу підтримку, тому що дозволить певною мірою врівноважувати перевагу росіян у повітрі. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", - заявив президент Польщі.

відео дня

Водночас Дуда підкреслив, що тільки на MіГ-29 зупинятися не потрібно, оскільки ЗСУ потрібна також і сучасна авіація.

"ЗСУ також у майбутньому знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над Збройними силами Росії, зараз цінно", - додав польський президент.

Нагадаємо, раніше заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі перемовини будуть серед союзників або в рамках "Рамштайна", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Як повідомляв Главред, Польща до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі виступить з ініціативою надання НАТО конкретних гарантій безпеки Україні. Такий крок зміцнить безпеку держави напередодні її вступу до колективнного блоку безпеки Заходу. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

Вас може зацікавити:

війна в Україні МиГ-29 Польща Анджей Дуда війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робити

00:43

Гороскоп на березень 2023: що чекає Раків у роботі, коханні та фінансахВідео

00:30

Пам'ятають всі образи і впиваються своєю помстою: імена жінок, які не пробачають зрадуВідео

17 лютого, п'ятниця
23:45

Польща розглядає питання передачі Україні винищувачів МіГ-29 - ДудаВідео

23:11

Чому 19 лютого не можна дарувати і купувати гаманець: прикмети і заборони дняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:04

Завзятість ЗСУ та величезна підтримка НАТО допоможе Україні виграти цю війну - СтолтенбергВідео

22:52

Стан здоров'я Олени Зеленської погіршився: "Я не хочу бути жертвою"Відео

22:52

Ледачі, але розумні господині завжди трясуть яйця перед варінням: навіщо вони так роблятьВідео

22:38

"Судоми схопили": Путін влаштував "танці" ногами на зустрічі з ЛукашенкомВідео

Реклама
22:11

ЗМІ здивували цифрами втрат окупантів за останні тижні війниВідео

21:58

Макрон здивував усіх заявою про переговори з РосієюВідео

21:54

"Перуку не забудьте": люди співчувають Волочковій, яка почала лисіти

21:50

Актор з серіалів Моя прекрасна нянька і Татусеві доньки звинувачений в педофілії

21:21

Для України знімають табу щодо поставок далекобійних ракет - ЗеленськийВідео

20:38

Росію сильно струсонуло: у країні зафіксували потужний землетрусВідео

20:01

Навіщо лавровий лист додають в чай: шикарний рецепт з СРСРВідео

19:49

Міс Україна-Всесвіт розкрила правду про "бандитську" кулю, яка потрапила в її машину

19:27

"Роль Кадирова сильно знизилася": Пономарьов розповів, чого панічно боїться чеченський диктаторВідео

19:20

Він намагається захопити сусідні країни і труїть ворогівПогляд

19:17

Росія без Путіна: Пономарьов розповів, хто може зайняти його місце і що це означає для УкраїниВідео

Реклама
19:00

Ми повинні перемогти "Путінів": Зеленський попередив світ про російську агресіюВідео

19:00

Гороскоп на завтра 18 лютого 2023: Близнюкам - інформація, Стрільцям - розслаблення, Рибам - мрії

18:35

"Всі повинні зробити це": Шольц закликав партнерів дати Україні танки прямо заразВідео

18:33

Україна отримала від Франції протитанкові ракетні комплекси Akeron: як вони допоможуть на фронтіВідео

18:25

Гральний бізнес приєднується до ініційованого урядом дослідження з ігрової залежності реклама

18:10

"Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде": Зеленський заявив про перемогу в найближчий рікВідео

18:05

5 "неїстівних" речей, які їли радянські діти потайки від батьків

17:51

Успіхів буде хоч греблю гати: найщасливіші знаки Зодіаку в 2023 роціВідео

17:39

"Хочу, аби росіяни усвідомили свою відповідальність": Клаус Майне розповів по підтримку УкраїниВідео

17:18

"Бідний дідусь, що за опудало": 77-річна мати Наташі Корольової шокувала росіян фото з чоловікомВідео

17:14

Чому не можна збивати пюре блендером - страва буде безповоротно зіпсована

17:10

Навіщо господині ставлять соду під ліжко: назавжди забудете про серйозну проблему

17:08

Настя Каменських вперше публічно звернулася до Потапа після чуток про розлучення

17:06

"Є великі ризики": Путін розраховує, що світ втомиться від війни – ЗеленськийВідео

16:45

Які повістки вручають в Україні і де їх можуть видати: прості і ясні відповідіВідео

16:40

Зможе вдарити по об'єктах "подвійного призначення" РФ: експерт заявив про важливість ракет Storm Shadow для України

16:34

Морозів більше не буде: синоптики розповіли, коли Україну накриє сильне потеплінняВідео

16:15

Таємниця радянської каністри: чому її робили з трьома ручками

16:08

"Вона горбата, горб величезний": Сосєдов накинувся на "хвору" ПугачовуВідео

16:00

"Танки будуть максимум за місяць": в ОП сказали, коли Україна може отримати літаки і далекобійні ракетиВідео

Реклама
16:00

Старий хижак все ще кусається: як зараз виглядає чарівний Вовк з серіалу Десяте королівство

16:00

Як зробити авокадо м'яким, якщо фрукт необхідний вже заразВідео

15:44

Росія стягнула до кордону з Сумською областю 10 тисяч військових - The TimesВідео

15:33

"Патріот" створили на противагу "Вагнеру": Пономарьов розповів про провальну ідею ШойгуВідео

15:27

Популярна російська актриса підтримала Лію АхеджаковуВідео

15:07

"Обрав не ту дорогу, став зрадником": батько Олександра Ревви облив помиями синаВідео

15:01

Факти, про які не можна було говорити: Комаров озвучив подробиці документального проєкту "РІК"Відео

14:42

Звільнення Криму передбачає 4 аспекти: на півострові змінюються настрої – ГУРВідео

14:39

Вибухи біля аеропорту: росЗМІ поскаржилися на атаку дронів під БрянськомВідео

14:39

Ігнорували, не хотіли знаходиться поруч: росіянка розпустила шмарклі з приводу ізоляції на "Міс Всесвіт"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти