Скільки людей РФ може мобілізувати на війну: у СЗР назвали величезну цифру

Ви дізнаєтеся:
- Скільки людей може мобілізувати РФ
- Яка ситуація з якістю озброєння в окупантів
Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що мобілізаційний ресурс Росії становить 25 мільйонів осіб, з яких три мільйони підготовлені до війни.
За його словами, весь мобілізаційний ресурс включає людей, які мають відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності.
"У Росії проживає приблизно 145 мільйонів осіб. Мобілізаційний ресурс становить 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених - 3 млн", - сказав Іващенко в інтерв'ю Укрінформ.
При цьому з початку повномасштабної війни проти України в Росії мобілізовано 1,3 млн осіб, ще майже мільйон становлять втрати вбитими і пораненими.
Глава СЗР додав, що з озброєнням у Росії є проблеми. Новітні системи в російській армії становлять лише 20%, а для виробництва та оновлення потрібні інвестиції, верстати, компоненти.
"На сьогодні 80% військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Вона знята зі зберігання, відремонтована і відправлена на фронт. Тільки 20% російської техніки - новітні системи. Якщо взяти боєприпаси, то на рік вони виробляють близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру. Ще 2,5-3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли в них уже шість мільйонів снарядів", - розповів Іващенко.
Як писав Главред, видання The Economist пише про те, що атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. Крім того, у РФ є в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до запуску.
Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що через безкарність з боку Заходу Росія, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів.
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