Літаки F-16 не могли збити системами ППО: оглядач пояснив, чому це нереально

Експерт пояснив, що на всіх літаках НАТО стоїть система, ідентифікація "Свій-чужий", які працюють в єдиному повітряному просторі, в якій ведуться бойові дії.

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F-16 не збиваються нашими ППО / Колаж Главреда. Фото: ОП, defense Express

Системи ППО не могли збити літаки F-16. Таку думку висловлює військовий оглядач та полковник запасу ВПС латвійських збройних сил Ігор Раєв в ефірі КИЇВ24. Річ у тім, що F-16 почали діяти без інтеграції в цю систему й без синхронізації з української ППО.

"Якщо ми говоримо про версію, що це була якась система ППО, теоретично, звісно, це теж можливо, але на всіх літаках НАТО стоїть система, ідентифікація "Свій-чужий" та вона діє, в принципі, в усіх літальних апаратах, які працюють в єдиному повітряному просторі, в якій ведуться бойові дії. Те, що F-16 почали діяти без інтеграції в цю систему й без синхронізації з української ППО – я не вірю, що така річ могла відбуватись", – зазначив він.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. відео дня Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Однак Раєв також звертає увагу на людський фактор - він існує завжди. Полковник зазначає, що людина, яка сидить за пультом, може не помітити ідентифікацію. Ця система може не працювати.

"Ця система в той момент може не працювати. Просто ви технічно не перевірили всі системи перед тим, як почали діяти. Завжди може перегоріти якийсь запобіжник або якась інша річ. Теоретично, звісно, це можливо, але в принципі це дуже маловірогідно", – вважає Ігор Раєв.

Літаки F-16 - останні новини

29 серпня стало відомо, що український винищувач F-16, отриманий від США як частина військової допомоги, зазнав аварії на території України під час масованої атаки Росії 26 серпня. Як повідомляє The Wall Street Journal, унаслідок катастрофи загинув 30-річний льотчик-підполковник Олексій Мусь.

Після цього Зеленський видав указ про відставку командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука. Після цього, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про деталі звільнення.

Після цього було призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ, він має багатий досвід служби у військовій авіації, має звання Герой України та орден Золота Зірка. До цього Кривоножко очолював повітряне командування "Центр".

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