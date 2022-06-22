Росіяни масово спалюють тіла своїх військових після потужного удару ЗСУ - розвідка

Біля Нової Каховки росіяни спалюють тіла своїх загиблих військових / facebook.com/Mikokuk

У середу, 22 червня, українські війська завдали потужного удару по ворожим військам в районі Нової Каховки на Херсонщині. Але замість того, щоб вивезти загиблих для поховання в РФ, загарбники вирішили спалити тіла своїх товаришів по службі, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

"Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області рашисти вивезли тіла своїх убитих військових до району аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлений котлован з автомобільними шинами. До нього відвантажувалися трупи і спалювалися", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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