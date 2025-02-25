Ситуація на фронті може погіршитися: Чмут назвав умову

Потрібно готуватися до гірших сценаріїв, щоб, якщо вони справдяться, Україна виявилася до них готовою, каже Чмут.

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Ситуація на фронті може погіршитися/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Основні тези Чмута:

Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті

Ситуація на фронті може погіршитися, якщо війна не закінчиться у 2025 році

Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті. Ситуація може погіршитися, якщо війна не завершиться у 2025 році.

Про це сказав керівник Благодійного Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, повідомляють Новини.LIVE.

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"Я б з радістю поділив думку Буданова і сподіваюсь вона правдива, але в своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все буде або так, як зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії", – зазначив Чмут.

За його словами, якщо в якийсь момент буде перемир’я, мир чи перемога, то це чудовий сценарій, проте наголосив, що його фонд повинен орієнтуватися на гірші сценарії. Серед можливих гірших сценаріїв, до яких також потрібно бути готовими, Чмут назвав продовження активних бойових дій, наступу росіян, а також зменшення підтримки від США і партнерів.

"Треба готуватися до гіршого – тоді ви до нього готові. А якщо воно не наступає, то все чудово. Ми (фонд "Повернись живим" – Ред.) зробили все можливе. Ми з подібним сценарієм заходили в повномасштабне вторгнення і ми, як організація, відпрацювали його для себе максимально ефективно", – підсумував Чмут.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна все ще може перемогти у війні – топ-генерал країни НАТО назвав умови. Ключову роль у просуванні росіян займає недостатнє військове постачання Україні з боку країн колективного Заходу, вважає генерал-майор Вахур Карус.

Також раніше повідомлялося, що у ВР дали невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні. Роман Костенко переконаний, що війна не завершиться у 2025 році.

Нагадаємо, Британія терміново скликає європейських лідерів щодо питання оборони України. Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа.

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Хто такий Тарас Чмут Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020). Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

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