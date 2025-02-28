РФ запустила по Україні понад 200 дронів: постраждали чотири області

Коротко:
- РФ запустила по Україні понад двісті дронів
- Унаслідок атаки постраждали чотири області
У ніч на 28 лютого російські окупанти запустили по Україні 208 безпілотних літальних апаратів типу Shahed і дронів-імітаторів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 107 із них.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, дрони атакували з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряну атаку відбивали: авіація; зенітні ракетні війська; підрозділи радіоелектронної боротьби; мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 9 ранку відомо, що було збито 107 дронів у межах Харківської, Київської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей.
Зокрема 97 дронів-імітаторів були локально втрачені без негативних наслідків.
Унаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Миколаївська області та Запоріжжя.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 27 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.
Постраждалих серед населення немає. Наслідки атаки противника фіксують у трьох районах області.
У ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО.
У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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