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РФ запустила по Україні 166 дронів: скільки вдалося збити силам ППО

Анна Ярославська
27 лютого 2025, 09:50
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Дрони збивали в одинадцяти областях України.
Атака дронов
Атаку дронів у ніч на 27 лютого відбивали в 11 областях України / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda, Харківська обласна прокуратура

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки дронів запустили окупанти і скільки вдалося збити
  • Які області постраждали внаслідок атаки

У ніч на 27 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

відео дня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Сили ППО працювали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачено

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Наслідки атаки на Київщину

Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.

Область була під масованою атакою ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала близько 7 годин.

Постраждалих серед населення немає. Наслідки атаки противника фіксують у трьох районах області.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 лютого російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО.

У Харкові Шахед влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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