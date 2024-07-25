РФ забрала всі бойові кораблі з Азовського моря - чому

Росіяни забрали з акваторії Азовського моря всі свої бойові кораблі, які були носіями ракет "Калібр".

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Кораблі РФ в Азовському морі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

На сьогоднішній день в Азовському морі взагалі немає кораблів росіян. Раніше окупанти планували на законодавчому рівні зробити море своєю внутрішньою територією. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив 24 липня.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається, вони почали щось підозрювати", – зауважив Плетенчук у мережі.

За словами речника, росіяни "про щось" здогадуються, саме тому вони прибрали кораблі із Азовського моря.

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Плетенчук не уточнив, що саме можуть підозрювати російські злочинці, тим більш, що фактично все узбережжя Азовського моря зараз окуповано.

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Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів окупантів на Курахівському напрямку.

Недалеко від Харкова між українськими військовими сталась стрліянина. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення.

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