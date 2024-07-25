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РФ забрала всі бойові кораблі з Азовського моря - чому

Степан Гафтко
25 липня 2024, 00:58
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Росіяни забрали з акваторії Азовського моря всі свої бойові кораблі, які були носіями ракет "Калібр".
РФ забрала всі бойові кораблі з Азовського моря - чому
Кораблі РФ в Азовському морі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

На сьогоднішній день в Азовському морі взагалі немає кораблів росіян. Раніше окупанти планували на законодавчому рівні зробити море своєю внутрішньою територією. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив 24 липня.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля РФ. Здається, вони почали щось підозрювати", – зауважив Плетенчук у мережі.

За словами речника, росіяни "про щось" здогадуються, саме тому вони прибрали кораблі із Азовського моря.

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Плетенчук не уточнив, що саме можуть підозрювати російські злочинці, тим більш, що фактично все узбережжя Азовського моря зараз окуповано.

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Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів окупантів на Курахівському напрямку.

Недалеко від Харкова між українськими військовими сталась стрліянина. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення.

Також раніше секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що заміна головкома ЗСУ Олександра Сирського навряд чи піде на користь Збройним силам і ситуації на фронті.

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