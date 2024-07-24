Чи звільнить Зеленський Сирського: Костенко зробив важливу заяву

Роман Костенко заявив, що зараз багато хто займається дискредитацією Сирського і до цього процесу долучені навіть депутати.

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Чи звільнить Зеленський Сирського / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/osirskiy

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що заміна головкома ЗСУ Олександра Сирського навряд чи піде на користь Збройним силам і ситуації на фронті.

Нардеп в інтерв'ю Radio NV заявив, що президент Зеленський дійсно має право звільнити головнокомандувача ЗСУ. Однак не зрозуміло, чи буде це корисним для української армії.

"Чи може він Зеленський змінити головкома? Може - це його права. Чи змінить - якісь чутки ходили, але я не знаю. Питання - чи піде це на користь армії. Часта зміна главкомів точно не йде на користь тому чи іншому державному органу, а тут військовий орган. Такої явної інформації, що його змінять, в мене немає", - каже Костенко. відео дня

За його словами, зараз багато хто займається дискредитацією Сирського, і до цього процесу долучені навіть народні депутати. Однак, про кого саме йдеться, Костенко не уточнив, але, ймовірно, мав на увазі свою колегу Мар'яну Безуглу, яка в останні місяці активно критикує головкома.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський терміново змінив військовий склад Ставки верховного головнокомандувача. Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Також Володимир Зеленський заговорив про швидке завершення "гарячої фази" війни. Президент України навіть допустив переговори з Путіним, якщо Росія згодна до припинення боїв у форматі, який було обговорено на Саміті миру.

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