Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала Сумщину

Російські окупанти били по житлових будинках та автомобілях.

РФ обстріляла Сумську область

Що відомо:

РФ атакувала Сумщину дронами, ракетами та КАБами

Внаслідок атаки поранені дорослі та діти

Росіяни били по житлових будинках та автомобілях

Російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У більшості постраждалих гостра реакція на стрес.

Загалом росіяни здійснили 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 громадах.

Житлові будинки були пошкоджені у Шосткинській, Есманській, Свеській, Середино-Будській, Березівській, Конотопській, Сумській та Попівській громадах.

Що відомо про поранених

У Попівській громаді внаслідок ракетного удару постраждали дві жінки. У Свеській громаді росіяни вдарили дроном по автомобілю, внаслідок чого було поранено чоловіка.

У Глухівській громаді окупанти також атакували дроном автомобіль. Там постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік.

Найбільша кількість постраждалих була зареєстрована у Сумській громаді - 19 дорослих та 10 дітей. У більшості з них гостра реакція на стрес.

За даними ОВА, у Сумській громаді постраждали п'ять дівчаток віком 2, 7, 10, 11 та 15 років. Також постраждали 14 хлопчиків віком 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 та 15 років.

Як раніше писав Главред, 4 квітня російські війська вдарили по Нікополю FPV-дронами. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Понад 25 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 4 квітня війська РФ дронами атакували Київ. Уламки збитих цілей впали в одному з районів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тієї ж ночі під ударом дронів опинилися Суми. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок і виникла пожежа. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

