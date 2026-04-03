Біля двадцяти влучань: ворог безперервно атакував Харків дронами, що відомо

Російські дрони завдали ударів по Харкову та пошкодили житлові будинки, будівлі й магазини, постраждали люди.

Ворожі безпілотники атакували кілька районів Харкова

Коротко:

Російські дрони атакували Харків і

Пошкоджено житлові будинки, будівлі та магазини

Постраждали діти та дорослі, тривають пожежі

Російські окупаційні війська ввечорі 2 квітня здійснили атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами опинилися щонайменше кілька районів міста, зафіксовано численні влучання та пожежі. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За їхніми даними, ворожі дрони атакували Київський, Шевченківський, Новобаварський, Основ’янський та Салтівський райони. Зокрема, у Київському районі зафіксовано удари щонайменше двох дронів-камікадзе типу "шахед". У різних частинах міста пролунала серія вибухів, на місцях влучань виникли пожежі.

Наслідки атак по районах

У Новобаварському районі безпілотник влучив у приватний сектор — пошкоджено вікна житлового будинку. Там же постраждали двоє людей, серед яких 8-річна дівчинка. У Салтівському районі також зафіксовано удар дроном, деталі наслідків уточнюються.

В Основ’янському районі внаслідок атаки спалахнула чотириповерхова будівля, а також зазнала пошкоджень будівля магазину поруч. На місці працюють підрозділи ДСНС і медики.

Окремо повідомляється, що в Основ’янському районі дрон влучив у будівлю непрацюючого готелю. Внаслідок удару також пошкоджено храм і сусідні об’єкти. Постраждали двоє відвідувачів кафе поруч, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалі

За уточненими даними, постраждав 64-річний чоловік. Серед постраждалих також 53-річний чоловік, 74-річна жінка, 28-річна дівчина та одномісячний хлопчик. У більшості з них медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Масштаб атак

Станом на 23:30 війська РФ завдали щонайменше 20 влучань з початку доби по Харкову.

"У нас уже більше доби безперервно ворог завдає ударів з інтервалом в годину, в дві, в три", — повідомив директор міського департаменту з надзвичайних ситуацій Гладких, пише Суспільне.

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атак та уточнення інформації щодо руйнувань і постраждалих.

Відео наслідків удару по Харкову.

Відкладена детонація "Шахедів" - попередження експерта В Україні збільшується кількість випадків відкладеної детонації ударних дронів типу "Шахед", які не вибухнули при падінні. За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова (Флеш), навіть після приземлення ці безпілотники залишаються надзвичайно небезпечними. "Протягом останніх днів у різних регіонах країни "Шахеди", що вціліли після падіння, вибухали через деякий час. Через це загинули кілька людей. Точні причини таких вибухів наразі невідомі", — повідомив Флеш. Експерт закликав громадян не наближатися до уламків БПЛА та суворо дотримуватися правил безпеки, адже навіть пошкоджені дрони можуть становити смертельну загрозу.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора у Чугуєві дрон влучив у п’ятиповерховий будинок.

Крім того, окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки було зафіксовано сильні пожежі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що загалом Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників, і близько 200 із них – "Шахеди".

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

