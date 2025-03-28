Росіяни самі "спалилися" на ударі по ГВС "Суджа": з'явилися дивовижні подробиці

Російські окупанти могли вдарити по газовимірювальній станції ОДАБ-1500.

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Удар по ГІС "Суджа" було завдано з боку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

У ніч на 21 березня стався вибух на ГВС "Суджа"

Генштаб РФ звинуватив у всьому Україну

Удар по ГВС "Суджа" було завдано з боку РФ

Російське Міноборони саме надало докази того, що саме російські окупанти атакували газовимірювальну станцію "Суджа" біля кордону з Сумською областю. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

У Мережі з'явилося гарне за якістю відео, на якому видно, що площа ураження значно більша, ніж могла бути внаслідок ударів реактивними снарядами типу М30 з РСЗВ HIMARS. Коваленко вважає, що по ГВС "Суджа" було завдано удару ОДАБ-1500.

відео дня

"Зрозуміло, російська сторона в такий спосіб намагається зірвати переговорний процес, у якому вона абсолютно незацікавлена, а й паралельно зробити це зі звинуваченням на адресу України і спробою дискредитації нашої країни в очах адміністрації Дональда Трампа. Загалом, зазначу, що жодного "перемир'я" як не було, так і немає... Простіше кажучи - нічого нового. Головне, що для реалізації своїх ІПСО російська сторона зараз використовує вже не українську територію, а свою власну. Так і до килимових бомбардувань Воронежа недалеко... Та й я тут абсолютно не іронізую і не жартую!" - написав Олександр Коваленко.

Вибух на ГІС "Суджа" - головні новини

У ніч на 21 березня загорілася газовимірювальна станція "Суджа". Стіл вогню і диму був такої сили, що його було видно за кілька десятків кілометрів. Раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.

"Через цю газовимірювальну станцію проходив найбільший транзитний коридор поставок вітчизняного газу в ЄС. Діаметр газопроводу - 1420 мм. 1 січня заявка на транзит нашого газу виявилася нульовою, свідчили дані оператора ГТС України. Тоді ж закінчився контракт на транспортування сировини. У травні 2022 року Київ припинив приймання газу для транзиту через "Сохранівку". Після цього "Суджа" залишилася єдиною газовимірювальною станцією, через яку тривав транзит", - писали росіяни.

Уранці того ж дня РФ звинуватила Україну в обстрілі станції "Суджа". У Генштабі ЗСУ зазначили, що зазначену станцію неодноразово обстрілювали самі росіяни. За даними моніторингових каналів, перед цим у повітрі зафіксували кілька "моторних" і два "реактивних" безпілотники, які рухалися в напрямку Волгоградської області.

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