РФ готує нову базу для запуску 'шахедів' за менш ніж 200 км від України: деталі

Окупанти продовжують розширювати мережу баз уздовж українського кордону.

Росіяни будуть нову базу для пуску "Шахедів"

Окупаційні війська РФ будують нову базу для запуску дронів-камікадзе типу Shahed.

Об'єкт розташований поруч із селищем Цимбулова приблизно за 170 км від українсько-російського кордону. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

"ЗС РФ продовжує будівництво пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області. Агенти продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні "Атеш".

За інформацією партизанів, нова база росіян розташована за координатами: 53.371473, 35.802940.

Зазначається, що раніше на цій території вже фіксувалась підвищена активність, додаткова розвідка об'єкту показала, що на новій локації зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки "Шахедів" до запусків.

"Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури", - додали у "Атеш".

Як повідомляв Главред, пізно ввечері в п'ятницю, 10 квітня, окупаційні війська РФ цинічно атакували Суми дронами-камікадзе. Російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок влучання полум'я охопило фактично весь будинок.

Вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомляв про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

В ніч на 8 квітня російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

На що РФ робитиме ставки в атаках по Україні — думка експерта Військовий експерт Роман Світан вважає, що з початком весни пріоритети російських атак по Україні можуть зміститися з енергетичних об’єктів на логістичні. "Ворог сконцентрує зусилля на ударах по залізницях, автодорогах, мостах, тягових підстанціях та інших об’єктах, які забезпечують пересування", — пояснює Світан. Експерт додає, що Росія може також атакувати системи водопостачання та інші критичні об’єкти інфраструктури, щоб чинити тиск на українське суспільство. За його словами, удари по енергетичних мережах триватимуть, але їхня інтенсивність знизиться через менше споживання електроенергії у теплу пору року. "Активні атаки на логістичні та інфраструктурні об’єкти можуть продовжуватися щонайменше до осені", — підсумовує Світан.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



