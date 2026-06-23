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Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

Юрій Берендій
23 червня 2026, 18:27
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Путін заявив про готовність до діалогу лише за власними умовами, одночасно пов'язавши удари по РФ із переговірною стратегією України.
Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною
Путін виставив нову умову для переговорів з Україною - що пропонує / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео

Про що сказав Володимир Путін:

  • Путін вимагає вести переговори на базі стамбульських домовленостей
  • Диктатор заявив, що діалог має враховувати реалії на полі бою
  • Глава Кремля вважає листи Зеленського недостатніми для переговорів

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність Москви повернутися до мирного діалогу з Україною, однак висунув для цього нову умову. За його словами, переговорний процес має ґрунтуватися на документах, підготовлених під час зустрічей у Стамбулі, а також враховувати поточну ситуацію на фронті. Про це повідомив глава Кремля Володимир Путін під час наради з членами уряду Росії, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Під час виступу російський лідер окреслив власне бачення можливого переговорного формату та дав зрозуміти, що Москва не має наміру переглядати раніше озвучені вимоги.

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"Як уже не раз зазначалося, [Росія, - ред.] готова до мирних переговорів з Україною, готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще у Стамбулі <...> Не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. Переговори можуть відбуватися на базі стамбульських домовленостей, на базі домовленостей в Анкориджі та на базі реалій на землі. Але, виходитимемо з того, що є. Далі рухатимемося впевнено в усіх напрямках, забезпечуючи безпеку наших громадян, вирішуючи питання економічного характеру, і в масштабах країни, і в регіонах РФ", — сказав Путін.

Окрему частину свого виступу Путін присвятив атакам по території Росії, стверджуючи, що вони нібито мають політичну мету та пов'язані з майбутніми переговорами.

"Усе, що робиться в цьому напрямку цим самим київським режимом, про який я щойно сказав, робиться лише з однією метою — створити для себе сприятливі умови в разі початку або, точніше, відновлення перерваних з ініціативи України мирних переговорів із так званих сильних позицій", — цинічно сказав Путін, забувши згадувати про останні терористичні удари РФ по цивільній інфраструктурі України.

Водночас глава Кремля заявив, що, на його переконання, подібна стратегія не відповідає реальній ситуації на фронті та не змінює перебіг бойових дій.

"Мова йде, можливо, лише про створення враження якихось сильних позицій, тому що реалії на полі бою виглядають зовсім інакше. Наші військові підрозділи, як ми знаємо, про що я ще скажу, щодня рухаються вперед", — сказав воєнний злочинець Путін.

Під час наради він також вкотре повторив пропагандистські наративи щодо української влади. Диктатор закликав російських чиновників приділяти особливу увагу безпеці підконтрольних їм територій на тлі атак безпілотників та заявив, що удари по території РФ нібито лише посилюють мотивацію російських військових виконувати поставлені бойові завдання.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

В цьому контексті варто уточнити, що сьогодні вранці, 23 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив про відсутність передумов для переговорів між Україною та Росією.

Він також висловив невдоволення листом президента України Володимира Зеленського, який був надісланий 4 червня, заявивши, що цей документ, на його думку, не створює підстав для початку діалогу.

Що відомо про новий формат переговорів з РФ - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко прокоментував можливість появи найближчим часом окремого переговорного формату за участі Європи без США. Він вважає, що повністю без американської сторони такий процес навряд чи відбуватиметься. Йдеться радше про розширення чинного переговорного треку за рахунок ще одного учасника — європейських країн, але не в межах усього ЄС, а у форматі E3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

За його словами, саме ці держави володіють далекобійними спроможностями та надають суттєву підтримку Україні, водночас їх позиції враховуються і в Москві.

Чаленко також припустив, що для Дональда Трампа залучення Європи могло б бути вигідним кроком, оскільки це узгоджується з його підходом щодо більшої відповідальності європейських країн за власну безпеку.

"Таким чином, приєднання європейців наповнило б сенсом попередні домовленості щодо щонайменше 18 із 20 пунктів мирного плану Трампа, які вже попередньо узгоджені. Там, як ми знаємо, є питання санкцій і не лише. А ключ щодо багатьох таких питань знаходиться саме в Європи, а не у Сполучених Штатів. Тому це додало б практичності подальшому переговорному процесу", - підсумував експерт.

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною
20 пунктів мирного плану Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше глава РФ Володимир Путін зробив чергову заяву про формат перемовин. Він наголосив, що основою має стати угода на Алясці яка, за його словами, визначатиме подальню позицію Москви, і додав, що європейські посередники не можуть бути нейтральними.

Зазначимо, посли Великої Британії, Франції та Німеччини у Москві передали вимоги щодо припинення вогню. Під час переговорів дипломати висловили підтримку ідеї прямих перемовин і вказали на важливість умови припинення вогню як бази для подальших кроків, що має сприяти просуванню мирного процесу й мінімізувати ескалацію.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський озвучив головну умову для відновлення діалогу. За його словами, ключовим є питання гарантії безпеки які мають бути погоджені за участі міжнародних партнерів, і він наполягає на чіткому форматі подальших перемовин.

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Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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