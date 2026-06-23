Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав

Юрій Берендій
23 червня 2026, 16:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Путін зробив низку гучних заяв про причини війни, переговори з Україною, НАТО та ситуацію на фронті.
Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав
Звернення Путіна - диктатор назвав реальну причину початку війни / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот з відео

Про що сказав Володимир Путін:

  • Диктатор цинічно виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну
  • Глава Кремля звинуватив країни НАТО у підготовці до війни з РФ
  • Путін відкинув пропозицію Зеленського щодо двосторонніх переговорів

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що Москва нібито була змушена розпочати повномасштабне вторгнення в Україну після багаторічних спроб врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Також він висловився щодо перспектив переговорного процесу з Україною та звинуватив Захід у загостренні протистояння. Про це він повідомив президент Російської Федерації Володимир Путін під час звернення до випускників вищих військово-навчальних закладів та в коментарі російським пропагандистських ЗМІ.

Російський лідер вкотре повторив офіційну позицію Москви щодо подій, які передували вторгненню. За його словами, так звані "ДНР" і "ЛНР" у повній відповідності до Статуту ООН провели референдум і заявили про створення власної суверенної держави, проголосивши свою незалежність.

відео дня

"Чи мали вони право укласти з нами договір? Так. Уклали. У нас наш парламент ратифікував цей договір. І ми були зобов’язані відповідно до цього договору надавати їм допомогу. Ми це й зробили", — сказав Путін.

При цьому він стверджує, що Росія тривалий час намагалася уникнути силового сценарію та шукала інші шляхи розв'язання конфлікту.

"Ніхто! Ніхто не помічає лише те, що відповідає інтересам нашої країни. Тому що вона, крім нас з вами, нікому не потрібна. Але нам вона потрібна", — наголосив він.

Окремо воєнний злочинець зупинився на питаннях міжнародної безпеки та взаємин із західними державами. За його словами, країни НАТО нібито збільшують військові витрати та готуються до протистояння з Росією, використовуючи для цього твердження про російську загрозу.

"Ми бачимо, що якщо раніше країни НАТО обмежувалися підтримкою "київського режиму", який прийшов до влади незаконним збройним шляхом, за допомогою державного перевороту, то тепер на Заході відкрито говорять про те, що вони готуються до війни з нами, нарощують військові наступальні бюджети", — заявив диктатор.

Він також вкотре нагадав про Радянський Союз на який "віроломно" напала Німеччина, пропустивши факт спільного вторгнення військ СРСР та Німеччини до Польщі. Також російський диктатор не згадав про введення військ СРСР до країн Балтії та пакт "Молотова — Ріббентропа".

"Нам це все добре відомо, добре знайоме. Навіть після віроломного нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року, саме віроломного нападу, Захід, гітлерівська Німеччина намагалися звинуватити СРСР і Сталіна в агресії проти, як ми сьогодні говоримо, колективного Заходу. Дивно, але досі це ще розглядається в квазінаукових колах. Підкреслю, що Росія послідовно виступає за рівну й неподільну безпеку для всіх. Ми переконані, що досягти цього можна лише сформувавши багатополярну систему міжнародних відносин, надійно забезпечивши військову безпеку кожної держави. Разом із тим ми готові оперативно й адекватно відповісти на будь-які зовнішні та внутрішні загрози", - цинічно заявив він.

Під час зустрічі також пролунала оцінка можливості відновлення діалогу між Москвою та Києвом. Російський диктатор, коментуючи лист президента України Зеленського щодо створення умов для двосторонніх переговорів між лідерами України та Росії заявив, що такі дії навпаки загострюють ситуацію.

"Ні, такі звернення не створюють передумов (для переговорів, - ред.). До чого вони зводяться? До того, щоб, навпаки, створити якийсь конфліктний потенціал. Ось він надіслав цей папірець, вони ж постійно про це говорять: "Ми хочемо особистої зустрічі, хочемо особистої зустрічі". Ну і що? А через три дні — удар по Старобільську, як це розуміти? Що ж тут, які ж передумови для особистих зустрічей і переговорів?", — зазначив воєнний злочинець.

Крім того, глава Кремля заявив, що удари українських безпілотників по території РФ нібито мають на меті вплинути на суспільні настрої всередині країни та підірвати довіру до російських військових.

"Удари по цивільній інфраструктурі здійснюються для того, щоб розхитати суспільство, створити якусь невпевненість у діях російських збройних сил", — стверджує Путін.

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коментуючи ситуацію на фронті, Володимир Путін заявив, що російські війська нібито перебувають на завершальному етапі захоплення Костянтинівки на Донеччині. За його словами, основна частина міста вже перебуває під контролем російських сил, хоча окремі українські військові ще продовжують утримуватися в підвальних приміщеннях та укриттях.

"Вони кажуть, що це "сіра зона". Ми їм ще у 2022 році сказали: йдіть з Донбасу, люди не хочуть з вами жити. Вони провели референдум і оголосили про власну суверенну державу у повній відповідності до Статуту Організації Об’єднаних Націй", — сказав Путін.

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав
Костянтинівкай / Інфографіка: Главред

Як Україна наближає завершення війни - коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари українських Сил оборони по об'єктах у глибині території Росії посилюють переговорні позиції Києва та сприяють наближенню завершення війни.

Водночас він наголосив, що такі атаки дійсно впливають на перебіг подій і підштовхують процес до завершення, однак поки що не стали чинником, який кардинально змінив би підхід Кремля. На його думку, Володимир Путін і надалі переконаний у можливості досягти перемоги.

Чаленко також зазначив, що за нинішніх обставин Росія вже не має підстав висувати масштабніші вимоги, ніж припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — зазначив експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо перспектив переговорного процесу. Він підкреслив, що зміцнення протиповітряної оборони суттєво вплине на спроможність України захищати критичну інфраструктуру та створить передумови для більш безпечних переговорів. Наразі ситуація лишається під контролем.

Зазначимо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив ключові механізми тиску на Кремль. За його словами, нафтові удари допоможуть обмежити фінансові ресурси РФ і пришвидшити зупинку ескалації на фронті.

Як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на недавні атаки по Москві. Пєсков звернув увагу на проблеми в роботі оборонних систем і підкреслив, що оцінювати ефективність ППО зараз важливо для коригування заходів реагування та ліквідації наслідків атак, продовжуючи інформувати керівництво про ситуацію.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

18:28Синоптик
Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:27Війна
"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках скрині зі скарбами за 10 с

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Один знак зодіаку притягує удачу, наче магніт: названо найбільшого оптиміста за гороскопом

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Чому котлети виходять сухими: популярний інгредієнт, який забирає весь сік

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Як правильно та ніжно називати Наталю українською: рідкісні форми імені

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Які люди перебувають під захистом вищих сил: дати народження з "щитом благодаті"

Останні новини

18:44

"Хочеться жити": у Бебешко стався інсульт

18:38

Виноград дасть удвічі більше ягід: що потрібно зробити під час цвітіння

18:37

Одна помилка псує одяг після кожного прання: багато хто просто "прозріє"Відео

18:31

Будинок біля дороги пережив зникнення цілого села: що в ньому особливого

18:28

Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
18:27

Різко змінив позицію: Путін виставив нову умову для переговорів з Україною

18:03

Серйозна загроза: який популярний продукт не можна давати котам і чомуВідео

17:43

На спорті: Зеленська зважилася на несподіваний образ для офіційного виходу

17:39

Жінка показала, що допомагає позбутися запаху зі сміття: коштує копійкиВідео

Реклама
17:38

"Ми готові": в Кремлі зробили гучну заяву про кінець війни та "накинулись" на Трампа

17:36

Гривня раптово злетіла: новий курс валют на 24 червня

17:20

Трамп дав Україні "зелене світло" на більш рішучі дії щодо РФ: ЗМІ розкрили подробиці

17:16

Як розпізнати зіпсований фарш за лічені секунди: на що звернути увагу в магазині

17:14

"Ми не язичники": священник ПЦУ розповів, чи варто святкувати Івана КупалаВідео

17:11

Суддя Марина Барсук пояснила, чому український бізнес навіть під час війни продовжує звертатися до господарських судів

17:09

"Дуже смачно і корисно": жінка показала, що робити з хвостиками від полуниці

16:42

Як виглядати стильно навіть у літню спеку: 5 простих прийомів від стилістаВідео

16:33

Помідори цього не пробачать: коли насправді їх слід поливати, щоб не знищити врожай

16:26

Трава між бруківкою зникне без хімії: як зупинити ріст бурʼянів надовго

16:21

Називають "трунами": стюардеса показала найдивніше місце в літаку

Реклама
16:20

Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав

16:07

Виїхала з України з бойфрендом та сином: Денисенко з'явилася за кордоном

16:00

Складна шкільна головоломка з сірниками: розв’яже не кожен дорослийВідео

15:46

У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССОВідео

15:43

Як за 10 секунд вибрати найсмачнішу черешню: на що дивляться досвідчені покупці

15:17

Неприємний запах зникне миттєво: що залити в пральну машинуВідео

15:15

Брати Меладзе вперше за довгий час з’явилися разом

15:10

Кондиціонер не потрібно постійно вимикати: що натиснути на пультіВідео

15:00

Говорити "вєтрєнная женщіна" неправильно - як сказати українськоюВідео

14:40

Не все так очевидно: які сонячні панелі краще вибрати для будинку

14:28

Російська блогерка, яка хворіє на рак, зробила зворушливу заяву

14:20

Смак могли лише уявляти: чому в СРСР не було піци і коли вона з’явиласяВідео

14:13

Живуть окремо у різних країнах: Бужинська розкрила, де зараз її діти

14:10

Звичайна сковорідка стане антипригарною за 5 хв: секретний трюк від шеф-кухарів

14:09

"Місія 077" завершена: Київстар та "Повернись живим" передали військовим засоби зв’язку на понад 77 млн грн

14:04

Туристів штрафують за взуття на популярному курорті: у чому причина

13:40

Мовний терор: які питомі українські слова СРСР назавжди викреслив зі словників

13:35

"Альфа" СБУ здобуває Україні  козирі у війні з РФ - експерт

13:35

Як врятувати капусту від навали слимаків: городники розкрили дієвий спосіб

13:10

"Соромно викликати прибиральницю": Фреймут поскаржилася на складне життя в Лондоні

Реклама
13:08

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та понад 20 пораненихФотоВідео

12:59

Відійшов убік: у РФ розповіли, як Галкін сильно ревнував Пугачову

12:53

Помідори будуть більші й солодші: чим підживити під час плодоношенняВідео

12:44

НБУ вимагає звільнити гендиректора "Укрпошти": Смілянський емоційно відреагував

12:22

Крим у пастці: як Україна реалізує стратегію ізоляції півострова та що буде даліВідео

12:09

Підстав для зростання цін на сільськогосподарську землю немає: бульбашку надувають посередники - ЗМІ

12:08

Продавці масово знижують ціни: в Україні одразу на 13% подешевшав літній овоч

12:07

Пригорілий жир і бруд із духовки зникнуть за лічені хвилини: які прості засоби допоможуть

12:00

Китайський гороскоп на завтра, 24 червня: Півням - метушня, Кроликам - ініціатива

11:59

З глибин річки виринув "живий динозавр": рибалки такого не очікували

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти