Путін назвав реальну причину початку війни і та відповів Зеленському – що сказав

Володимир Путін зробив низку гучних заяв про причини війни, переговори з Україною, НАТО та ситуацію на фронті.

https://glavred.net/war/putin-nazval-realnuyu-prichinu-nachala-voyny-i-otvetil-zelenskomu-chto-on-skazal-10775111.html Посилання скопійоване

Звернення Путіна - диктатор назвав реальну причину початку війни / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот з відео

Про що сказав Володимир Путін:

Диктатор цинічно виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну

Глава Кремля звинуватив країни НАТО у підготовці до війни з РФ

Путін відкинув пропозицію Зеленського щодо двосторонніх переговорів

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що Москва нібито була змушена розпочати повномасштабне вторгнення в Україну після багаторічних спроб врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Також він висловився щодо перспектив переговорного процесу з Україною та звинуватив Захід у загостренні протистояння. Про це він повідомив президент Російської Федерації Володимир Путін під час звернення до випускників вищих військово-навчальних закладів та в коментарі російським пропагандистських ЗМІ.

Російський лідер вкотре повторив офіційну позицію Москви щодо подій, які передували вторгненню. За його словами, так звані "ДНР" і "ЛНР" у повній відповідності до Статуту ООН провели референдум і заявили про створення власної суверенної держави, проголосивши свою незалежність.

відео дня

"Чи мали вони право укласти з нами договір? Так. Уклали. У нас наш парламент ратифікував цей договір. І ми були зобов’язані відповідно до цього договору надавати їм допомогу. Ми це й зробили", — сказав Путін.

При цьому він стверджує, що Росія тривалий час намагалася уникнути силового сценарію та шукала інші шляхи розв'язання конфлікту.

"Ніхто! Ніхто не помічає лише те, що відповідає інтересам нашої країни. Тому що вона, крім нас з вами, нікому не потрібна. Але нам вона потрібна", — наголосив він. Рекомендуємо: У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССО

Окремо воєнний злочинець зупинився на питаннях міжнародної безпеки та взаємин із західними державами. За його словами, країни НАТО нібито збільшують військові витрати та готуються до протистояння з Росією, використовуючи для цього твердження про російську загрозу.

"Ми бачимо, що якщо раніше країни НАТО обмежувалися підтримкою "київського режиму", який прийшов до влади незаконним збройним шляхом, за допомогою державного перевороту, то тепер на Заході відкрито говорять про те, що вони готуються до війни з нами, нарощують військові наступальні бюджети", — заявив диктатор.

Він також вкотре нагадав про Радянський Союз на який "віроломно" напала Німеччина, пропустивши факт спільного вторгнення військ СРСР та Німеччини до Польщі. Також російський диктатор не згадав про введення військ СРСР до країн Балтії та пакт "Молотова — Ріббентропа".

"Нам це все добре відомо, добре знайоме. Навіть після віроломного нападу на Радянський Союз 22 червня 1941 року, саме віроломного нападу, Захід, гітлерівська Німеччина намагалися звинуватити СРСР і Сталіна в агресії проти, як ми сьогодні говоримо, колективного Заходу. Дивно, але досі це ще розглядається в квазінаукових колах. Підкреслю, що Росія послідовно виступає за рівну й неподільну безпеку для всіх. Ми переконані, що досягти цього можна лише сформувавши багатополярну систему міжнародних відносин, надійно забезпечивши військову безпеку кожної держави. Разом із тим ми готові оперативно й адекватно відповісти на будь-які зовнішні та внутрішні загрози", - цинічно заявив він.

Під час зустрічі також пролунала оцінка можливості відновлення діалогу між Москвою та Києвом. Російський диктатор, коментуючи лист президента України Зеленського щодо створення умов для двосторонніх переговорів між лідерами України та Росії заявив, що такі дії навпаки загострюють ситуацію.

"Ні, такі звернення не створюють передумов (для переговорів, - ред.). До чого вони зводяться? До того, щоб, навпаки, створити якийсь конфліктний потенціал. Ось він надіслав цей папірець, вони ж постійно про це говорять: "Ми хочемо особистої зустрічі, хочемо особистої зустрічі". Ну і що? А через три дні — удар по Старобільську, як це розуміти? Що ж тут, які ж передумови для особистих зустрічей і переговорів?", — зазначив воєнний злочинець.

Крім того, глава Кремля заявив, що удари українських безпілотників по території РФ нібито мають на меті вплинути на суспільні настрої всередині країни та підірвати довіру до російських військових.

"Удари по цивільній інфраструктурі здійснюються для того, щоб розхитати суспільство, створити якусь невпевненість у діях російських збройних сил", — стверджує Путін.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коментуючи ситуацію на фронті, Володимир Путін заявив, що російські війська нібито перебувають на завершальному етапі захоплення Костянтинівки на Донеччині. За його словами, основна частина міста вже перебуває під контролем російських сил, хоча окремі українські військові ще продовжують утримуватися в підвальних приміщеннях та укриттях.

"Вони кажуть, що це "сіра зона". Ми їм ще у 2022 році сказали: йдіть з Донбасу, люди не хочуть з вами жити. Вони провели референдум і оголосили про власну суверенну державу у повній відповідності до Статуту Організації Об’єднаних Націй", — сказав Путін.

Костянтинівкай / Інфографіка: Главред

Як Україна наближає завершення війни - коментар експерта

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що масовані удари українських Сил оборони по об'єктах у глибині території Росії посилюють переговорні позиції Києва та сприяють наближенню завершення війни.

Водночас він наголосив, що такі атаки дійсно впливають на перебіг подій і підштовхують процес до завершення, однак поки що не стали чинником, який кардинально змінив би підхід Кремля. На його думку, Володимир Путін і надалі переконаний у можливості досягти перемоги.

Чаленко також зазначив, що за нинішніх обставин Росія вже не має підстав висувати масштабніші вимоги, ніж припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — зазначив експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо перспектив переговорного процесу. Він підкреслив, що зміцнення протиповітряної оборони суттєво вплине на спроможність України захищати критичну інфраструктуру та створить передумови для більш безпечних переговорів. Наразі ситуація лишається під контролем.

Зазначимо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив ключові механізми тиску на Кремль. За його словами, нафтові удари допоможуть обмежити фінансові ресурси РФ і пришвидшити зупинку ескалації на фронті.

Як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на недавні атаки по Москві. Пєсков звернув увагу на проблеми в роботі оборонних систем і підкреслив, що оцінювати ефективність ППО зараз важливо для коригування заходів реагування та ліквідації наслідків атак, продовжуючи інформувати керівництво про ситуацію.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред