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Розстріляв впритул: у Маріуполі БТР ЗСУ поодинці знищив танк і БМП РФ

14 березня 2022, 19:37

Російську бронетехніку українські військові розстрілюють з двохсот-трьохсот метрів.

Емблема Азова
Бійці Азова захищають Маріуполь від окупантів РФ / From-ua.com

У Маріуполі український бронетранспортер в ході бою поодинці знищив танк і бронемашину ворога.

Відповідне відео ефективної роботи української армії проти російських окупантів опублікували в Мережі.

Як пише військкор Юрій Бутусов, український БТР-4 розстріляв війська РФ, які штурмують місто.

"Видно, на яких малих дистанціях йде бій - російську БМП розстрілюють з двохсот-трьохсот метрів, майже впритул. Маріуполь героїчно обороняється в повному оточенні 13 діб", - додав Бутусов.

Обстріл дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі

Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

У Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок в Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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новини Маріуполя війна Росії та України
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