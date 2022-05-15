"Розпакували третю сотню": військові збили 201-й винищувач окупантів

Збитий 201-й ворожий винищувач / фото діалог

14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил "розпакували" третю сотню збитих літаків російських окупантів.

За інформацією відомства в Facebook, близько шостої години вечора, 14 травня, на Харківщині, в глибині ворожої території збитий 201-й винищувач окупантів.з його тип встановлюється.

Також протиповітряною обороною Сухопутних військ і Повітряних Сил збиті сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ, зокрема, знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин і десятки рашистів.

Загалом, за добу були вражені:

1 літак (Су-30 / Су-34)

7 БпЛА (ОТР)

взводний опорний пункт

КСП роти

10 броньованих машин;

близько тридцяти окупантів

Війна Росії проти України на Донбасі

У Росії в другій половині квітня заявили про початок нібито другої фази так званої "спеціальної військової операції" проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв сказав, що російські війська збираються захопити всі райони Донбас, південні регіони України і створити коридор в захоплений Крим.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. Українська сторона очікує, коли прийде важке озброєння від Заходу – до кінця травня-початку червня. Після цього українські війська повинні приступити до наступу.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то в окупантів з'являться можливості, щоб розширити військову агресію проти України.

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