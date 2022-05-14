"Це виглядає шалено": Росія намагається показати хоч якусь "перемогу" - Зеленський

Володимир Зеленський висловився про війну з Росією / president.gov.ua

Російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу в війні. Президент України Володимир Зеленський назвав їх "божевільними".

За його словами в новому зверненні, на 80-й день повномасштабного вторгнення в Україну російські війська не залишають спроб показати хоча б якусь перемогу.

"Це виглядає шалено, але вони не припиняють всіх цих намірів", - підкреслив Зеленський.

ЗСУ громлять війська Росії в Україні

В Луганській області у районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець сили оборони України завдали удару по військах Росії, які будували понтонну переправу, намагаючись перейти на інший берег річки і оточити ЗСУ. За кілька днів боїв ворожі підрозділи зазнали серйозних втрат, а техніка окупантів опинилася у воді.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що 6-та рота 92-ї бригади ЗСУ здійснила справжній подвиг у боях з російськими військами в Харківській області. 24 лютого в боях за Старий Салтів вони змогли вийти з оточення і здобути перемогу в бою. Назавтра, 25 лютого, вони не дозволили окупантам прорватися до Харкова. В обох випадках сили загарбників перевершували можливості українських військ.

Під Харковом бійці Збройних сил України ударом зі шведського протитанкового гранатомета Карл Густав завдали нищівний удар по новому російському танку Т-90М прорив. Бойову машину окупантів розбили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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