Рашисти нещадно б'ють з Градів по Золочеву: загинула жінка, багато поранених

Окупанти б'ють з Градів по Золочеву / Фото facebook.com/24th.brigade/

Увечері в четвер, 9 червня, війська РФ обстріляли з Градів селище Золочів під Харковом, в результаті - загинула жінка, також є поранені, повідомляє Супільне.

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, противник завдав п'ять ударів з Градів. Загинула одна жінка, ще п'ятеро осіб були поранені. Крім того, зруйновані два будинки, а ще 14 - пошкоджені.

Один зі снарядів впав на гуртожиток для переселенців з Донбасу, ще один удар припав на підстанцію, в результаті чого половина селища залишилася без світла.

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Нагадаємо, раніше українські бійці, ймовірно, під Ізюмом в Харківській області, завдали нищівний удар по танку армії Росії. Ворожа одиниця бойової техніки була знищена пострілом з протитанкового ракетного комплексу Стугна Українського Виробництва.

До того українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3"Акація". Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту.

Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів.

Новини Харкова онлайн

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