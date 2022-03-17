РНБО розкрила наступний етап плану ворога: чого чекати українцям

Агресор прагне зруйнувати політичну і правову системи України.
Центр протидії дезінформації при РНБО України з'ясував найближчі плани противника. Росіяни планували змінити в Україні політико-правову систему і хотіли домогтися розпуску Верховної Ради, Уряду, конституційного і Верховного судів.
Ці установи РФ планувала представити як нелегітимні, нібито після державного перевороту 2014 року.
Зокрема, російські загарбники хотіли відкликати всі законодавчі акти, прийняті після 2014 року, розпустити і ліквідувати обласні державні адміністрації.
Крім того, у них в планах було провести конституційні збори щодо створення проекту нової Конституції України та проведення референдумів щодо виходу областей зі складу України та формування Федерації.
"Агресор прагне зруйнувати політичну і правову системи України, федералізувати нашу державу і створити в Україні маріонетковий об'єкт в геополітичному полі РФ", - зазначили в центрі.
Нагадаємо, світові астрологи вважають, що важка ситуація в Україні може потроху піти на спад після 12 березня.
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