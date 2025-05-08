Путін звинуватив ще дві країни у війні в Україні і отримав різку відповідь

Одна з країн гостро відреагувала на звинувачення Путіна.

https://glavred.net/war/putin-obvinil-eshche-dve-strany-v-voyne-v-ukraine-i-poluchil-rezkiy-otvet-10662809.html Посилання скопійоване

У Болгарії відкинули звинувачення Кремля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Основне:

Путін звинуватив Румунію і Болгарію у причетності до початку війни в Україні

У Болгарії назвали слова Путіна маніпуляцією

Кремлівський диктатор Володимир Путін у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років" сказав, що Румунія і Болгарія нібито сприяли напруженості, яка призвела до війни в Україні. У МЗС Болгарії відповіли очільнику Кремля на такі звинувачення.

Як повідомляє Euractiv, у заяві Міністерства йдеться про те, що спроби РФ перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни є абсолютно неприйнятними.

відео дня

Крім того в МЗС заявили, що слова Путіна про розміщення баз США на території Болгарії, як провокуючого фактору війни є маніпуляцією фактами, адже вступ країни до НАТО є суверенним рішенням.

"Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до міцної безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів спрямоване на захист союзної території, не становить загрози для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву", - йдеться у заяві.

НАТО / Інфографіка: Главред

Звинувачення Путіна в сторону України та її союзників

Нагадаємо, Главред писав, що кремлівський диктатор неодноразово називав винуватцями війни в Україні як і саму нашу державу, так і її союзників. Наприклад, глава Кремля раніше звинуватив Київ в "ескалації" російсько-української війни. Мовляв, країна-окупант, яка сама напала на Україну, відповість "на будь-який виклик".

Згодом він пояснив, що Росію нібито "намагалися спровокувати" і додав, що у РФ і так вистачить сил і засобів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для РФ результатом".

Напередодні у Кремлі звинуватили НАТО у "відпрацюванні захоплення" Калінінградської області. Сили Альянсу нібито тренуються проводити наступальні операції по периметру території від Вільнюса до Одеси.

Більше новин:

Що відомо про МЗС Болгарії? Міністерство закордонних справ Болгарії (МЗС Болгарії) — центральний орган виконавчої влади Болгарії, покликаний допомагати президенту Болгарії у формуванні та проведенні зовнішньої політики Болгарії у її відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями. Це одне з перших 6 болгарських міністерств, заснованих 5 липня 1879 (за старим стилем), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред