США розморозили військову допомогу: ЗМІ назвали зброю, яку знову отримує Україна

У Штатах також повністю поновили обмін розвідданими між Києвом і Вашингтоном.

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США розморозили військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: twitter.com/DeptofDefense, facebook.com/DonaldTrump/

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У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні

Обмін розвідувальними даними також поновився

Американська зброя знову буде надходити в Україну, а обмін розвідувальними даними між Києвом і Вашингтоном поновився після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного американського посадовця.

Зазначається, що в межах пакетів, схвалених попередньою адміністрацією Джо Байдена, до України відновили поставки артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів для систем HIMARS.

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Крім того, американські спеціалісти, які перебувають в Україні для технічного обслуговування, навчання та підтримки складніших систем озброєння, також відновили свою роботу.

Водночас поки незрозуміло, чи залишали фахівці країну під час призупинення допомоги, чи все ж перебували в Україні.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Військова допомога США для України - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на CNN, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду сказав, що інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясенку підтверджує повідомлення про призупинення військової допомоги США для України. Він зазначив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Однак вже 11 березня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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