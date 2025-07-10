Путін іде ва-банк: навіщо Кремль готує 1,5 млн солдатів, українців попередили

Зеленський в Римі озвучив ключові підсумки зустрічі "Коаліції охочих", умови для нових переговорів із Росією та розкрив плани Путіна щодо війни.

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Що готує Путін для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які результати зустрічі "Коаліції охочих" та яку допомогу отримає Україна

Яка умова нових переговорів з Росією

Що задумав Путін та скільки грошей РФ витрачає на війну

У Римі, 10 липня 2025 року, після низки двосторонніх зустрічей і стратегічного засідання "Коаліції охочих", президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію в рамках якої зробив ряд важливих заяв.

Главред зібрав основі заяві президента України.

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Результати зустрічі "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський заявив, що формат "Коаліції охочих" демонструє реальну ефективність для зміцнення безпеки України.

"Формат "Коаліції охочих" працює і реально працює для безпеки в довгострокову і для захисту від російських ударів зараз", — сказав він.

За словами президента, у зустрічі взяли участь представники 32 країн та міжнародних організацій, зокрема зі США: спецпредставник Трампа Кіт Келлог, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.

Зеленський повідомив, що сторони зосередились на темах зброї та її фінансування, зокрема виробництва дронів.

"Буде більше інвестицій у виробництво, зокрема, дронів", — зазначив він.

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Президент наголосив, що фінансування дронів-перехоплювачів та засобів для знищення ворожих ударів залишається в пріоритеті.

"Дуже предметно сьогодні попрацювали з питанням саме про фінансування в деталях. Дрони, передусім, дрони-перехоплювачі та все, що потрібно для збиття російських ударів і все, що потрібно для наших далекобійних можливостей", — пояснив він.

Окремо глава держави підкреслив потребу в додатковому фінансуванні українських Сил оборони.

"Ми будемо працювати над цим з партнерами. Поки що цей напрямок без деталей", — сказав Зеленський.

Він додав, що міжнародна єдність залишається ключовим фактором у протидії агресору.

"Це війна, яку може подолати тільки єдність і потрібна нам єдність. Ми побудували її", — зазначив він.

Про допомогу США

Президент також повідомив, що отримав позитивні сигнали від президента США Дональда Трампа щодо постачання допомоги.

"Є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися", — заявив він.

Зеленський уточнив, що Україна передала партнерам перелік необхідної зброї та сподівається на підтримку.

"Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в США ще необхідні пакети відповідної зброї", — сказав президент.

Серед головних потреб він назвав системи ППО, ракети до Patriot, артилерію та інші засоби посилення армії.

"Системи Patriot і інші системи. Також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію", — додав він.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Війна Росії проти України може затягнутись

Президент застеріг, що за даними розвідок, Росія продовжує спроби затягнути війну, і для її зупинки потрібна сила.

"Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивці", — заявив Зеленський.

На його переконання, тільки потужна оборона та санкційний тиск можуть зламати агресивні плани Кремля.

"Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. І щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними", — підсумував президент.

Санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії, зокрема — проти тих, хто допомагає агресору.

"Санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає Росії. І про це ми також говорили детально", — зазначив він.

За словами президента, українська сторона обговорює це питання з американськими партнерами. "Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенатором Гремом, Блюменталем, про санкції", — повідомив Зеленський.

Він подякував США за підтримку в питанні тиску на Кремль.

"Ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів, президенту Трампу за підтримку і готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру. Це потрібно", — наголосив глава держави.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні

Президент також повідомив про підсумки міжнародної конференції з відбудови України, організованої в Італії.

"Ми готуємо і відновлення України. Те, яким буде життя після бойових дій. Я вдячний Італії ще раз за організацію такої конференції", — зазначив Зеленський.

За його словами, у заході взяли участь більше ніж 30 країн, сотні компаній, політичні та громадські лідери. Загальна сума всіх домовленостей - понад 10 мільярдів євро.

Україна вже отримала підтвердження підтримки з боку європейських партнерів.

"Є новий пакет європейської підтримки — більше ніж на 2 мільярди євро. Є програма від Фінляндії на більше ніж 300 мільйонів євро кошту саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів на 300 мільйонів євро", — повідомив Зеленський.

Він також наголосив на подальших домовленостях з Німеччиною щодо оборонної підтримки.

"Є готовність Німеччини допомогти із додатковими системами Patriot і ми ведемо ці перемовини", — додав він.

"Коаліція Відбудови"

Президент оголосив про запуск нової ініціативи на підтримку України — "Коаліції відбудови". За його словами, вдалось домовитись про створення максимально детального та чіткого плану відбудови України.

Він підкреслив, що такий план має стати основою для подальших інвестицій і міжнародної підтримки.

"Саме такий документ може стати реальною дорожньою картою для інвестицій, для залучення бізнесів, для політичної та іншої підтримки конкретних кроків", — сказав президент.

Також Україна спільно з ЄС розпочала формування окремого фінансового інструменту.

"Є рішення про створення фонду реконструкції. Це буде саме європейський фонд, що створений за участю Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і чотирьох країн. Ми розраховуємо на приєднання інших партнерів", — підсумував Зеленський.

Постачання Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з низкою країн щодо оплати американських систем ППО Patriot.

"Я чекатиму. Німеччина готова оплатити, у мене є з ними домовленості — дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем'єром — одну систему", — розповів глава держави.

За його словами, фінансування наразі залежить від узгодження деталей із виробником та американською стороною.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

"Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, а безумовно ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що знайти кошти на ці системи — його персональне завдання. Президент запевнив, що Україна виконає поставлену мету.

"Я впевнений, що ми все це зробимо. Пакет, до речі, набагато більший, ніж ці системи. Але те, що підтверджено, про що ми говорили — те я вам і наголошу. А про що поки що ми в діалозі — тільки про це і мовчу", — зазначив Зеленський.

Яка умова нових переговорів з РФ

Президент Зеленський зазначив, що відновлення переговорів із Росією можливе лише після завершення всіх узгоджених обмінів, домовленостей щодо яких було досягнуто під час другої зустрічі в Стамбулі.

Він очікує, що відповідні дії з реалізації обмінів буде здійснено найближчим часом. Лише після цього, на його думку, сторони можуть переходити до обговорення підготовки зустрічі на найвищому рівні. Якщо стоїть завдання завершити війну та досягти реального результату, оптимальним бачиться формат перемовин за участі лідерів України, Росії та США.

"Що стосується майданчика для переговорів - я щиро вдячний італійській стороні, а також Ватикану. У мене відбулася зустріч із Папою Римським, під час якої ми обговорювали можливість проведення зустрічі на рівні лідерів у Ватикані. Я дуже радий, що Ватикан відкритий до такої пропозиції. Крім того, ми маємо подібні пропозиції від Австрії та Швейцарії - як нейтральних країн. Також є прямі пропозиції від Туреччини", - наголосив президент.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Хто може стати новим послом України в США

Президент також підтвердив, що розглядає можливість кадрових змін у дипломатичному корпусі, зокрема в США.

"Зміни посла в США відбудуться. Я вдячний Оксані Маркаровій", — сказав Зеленський, зазначивши, що її подальша робота залежить від особистого рішення.

Водночас він припустив, що новим послом може стати міністр оборони Рустем Умєров.

"Якщо я вирішу, що представляти Україну в США буде Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді. Тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет — це, на жаль, війна", — пояснив глава держави.

На його думку, нинішній контекст вимагає, аби посол був не просто дипломатом, а "людиною сильною, у контексті найголовнішого — посилення України, зброї передусім". Саме тому Міністр оборони є серед ключових кандидатів.

Зеленський визнав, що такі зміни мають системний ефект.

"Це має великий вплив на уряд. Життя воно таке. Критиків може бути багато… Але хто це зможе? Хто зможе мати і нести таку відповідальність в час війни? Це питання", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що у нинішніх умовах країна має діяти швидко та ефективно.

"Партнери повинні бути швидкими, модернізованими. Ми також", — сказав він.

Це, за словами Зеленського, стосується не лише уряду, а й усіх державних інституцій.

"Ми витрачаємо повинні гроші тільки на посилення, на зброю, на оборону. Треба думати про скорочення інституцій. Це нормально. Треба скорочувати процеси, щоб було менше бюрократії і економію бюджету", — заявив президент.

Для чого РФ завдає масовані удари по Україні

Зеленський наголосив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін хоче розхитати українців ударами і тривалими тривогами, які тривають по 7–10 годин. Люди не висипаються, йдуть в укриття, потім вони ідуть на роботу, щоб жити. Працюють і тим самим тримають економіку.

"Путін чітко це розуміє, що цими ударами він хоче дестимілізувати наше населення. Перше — ми будемо йому відповідати", - сказав президент.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Росія планує запускати по Україні до тисячі дронів

Росія планує запускати по Україні до тисячі дронів щодня, і держава вже має ефективне рішення для їх перехоплення, однак для реалізації цього необхідне фінансування з боку міжнародних партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до масового виробництва дронів-перехоплювачів, здатних знищувати більшість ворожих безпілотників, але необхідно якнайшвидше залучити ресурси для масштабної реалізації цього проєкту.

"Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями, до речі, і американцями. Є чотири компанії, одна з цих чотирьох компаній україно-американська - менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення, як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати", - додав Зеленський.

Крім того, глава держави підкреслив, що Україна активно працює над отриманням систем ППО типу Patriot. За його словами, після завершення цього процесу зникне загроза і з боку балістичних ракет.

Шахед / Інфографіка: Главред

Росія хоче збільшити чисельність армії – скільки РФ витрачає на війну

Президент Володимир Зеленський акцентував на важливості запровадження нових санкцій проти Росії, щоб посилити фінансовий тиск на кремлівський режим і зменшити його можливості фінансувати війну.

"Ми вважаємо, що він (Путін, - ред.) може витратити наступного року 300 млрд (доларів) на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати (воєнні розходи). Буде дефіцит", - розповів Зеленський.

Він повідомив, що чисельність російської армії наразі становить близько 1,2 мільйона осіб, а Путін має намір довести її до 1,5 мільйона.

За словами глави держави, витрати Росії на кожного військовослужбовця сягають від 6 до 8 тисяч доларів

"Уявіть собі, скільки сплачує Росія за цю війну", - сказав Зеленський та закликав міжнародних партнерів до посилення санкцій, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності підвищення підтримки та фінансування українських військових.

"Так, це неочікувані сигнали, напевно. Але я сьогодні був дуже відвертий на коаліції охочих. Ми повинні мати сильну армію. Безумовно, іти шляхом до контракту повністю. Це правильно. Це момент, поки у нас немає закінчення війни, першої стадії, ceasefire", - сказав він.

Зеленський також заявив, що при цьому "треба говорити про посилення і фінансування наших воїнів".

Він також визнав, що складно передбачити подальший розвиток подій, однак висловив переконання, що потужні санкції здатні вплинути на позицію Росії й змусити її до реального, змістовного діалогу, а не лише до обмежених кроків на кшталт обмінів.

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