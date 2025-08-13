Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцями

Коротко:
- Яким стилем танцю займається Варвара Кошова
- Як у неї виходить
Старша дочка українського шоумена і коміка Євгена Кошового та його дружини, танцівниці і дизайнера Ксенії Кошової Варвара Кошова, приголомшила своїм відвертим танцем.
Молода дівчина поділилася відео на своїй сторінці в Instagram. Варвара показала, як тренується в спортивному залі і танцює в коротких шортах і топіку.
Найімовірніше, дівчина відвідує заняття з Ladies dance, стиль, який поєднує в собі пластику, сучасні рухи і трохи грації від стрип-денсу.
До слова, Варвара шикарно справляється з танцем - вона пластична, з тим же чітко витримує ритм і чіткість рухів там, де того вимагає хореографія.
Про персону: Євген Кошовий
Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".
