Старша донька Кошового ошелешила гарячими танцями

Варвара Кошова професійно танцює і показує свої досягнення.

https://glavred.net/starnews/starshaya-doch-koshevogo-osharashila-goryachimi-tancami-10689425.html Посилання скопійоване

Варвара Кошова розірвала данспол/ колаж: Главред, фото: instagram.com/pico.ua

Коротко:

Яким стилем танцю займається Варвара Кошова

Як у неї виходить

Старша дочка українського шоумена і коміка Євгена Кошового та його дружини, танцівниці і дизайнера Ксенії Кошової Варвара Кошова, приголомшила своїм відвертим танцем.

Молода дівчина поділилася відео на своїй сторінці в Instagram. Варвара показала, як тренується в спортивному залі і танцює в коротких шортах і топіку.

відео дня

Найімовірніше, дівчина відвідує заняття з Ladies dance, стиль, який поєднує в собі пластику, сучасні рухи і трохи грації від стрип-денсу.

До слова, Варвара шикарно справляється з танцем - вона пластична, з тим же чітко витримує ритм і чіткість рухів там, де того вимагає хореографія.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як 9-річна дочка Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої після розлучення батьків реагує на нових потенційних партнерів батька.

Також український музичний продюсер Олена Мозгова розповіла про волю покійного батька - легендарного співака і композитора Миколи Петровича Мозгового.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Євген Кошовий Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред