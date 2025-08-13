Влип у нову історію: у чоловіка Наді Дорофєєвої знову проблеми

Стисло:
- У львівському ресторані Кацуріна отруїлося понад сто відвідувачів
- У закладі побувала інспекція, яка наклала на ресторатора санкцію
Український ресторатор, музикант і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Міша Кацурін 13 липня відкрив новий ресторан у Львові. Число тринадцять виявилося для нього нещасливим: уже наступного дня і він сам, і безліч гостей, які прийшли на відкриття, опинилися в інфекційному відділенні лікарні з ознаками гострого отруєння. Загалом постраждалих було понад сто.
Кацурін і команда взяли на себе відповідальність за здоров'я відвідувачів із сальмонельозом, провели низку перевірок кухні, продуктів і персоналу. Також вони понесли фінансову відповідальність за лікування постраждалих.
5 серпня "Китайський Привіт" знову відкрився у Львові - уже з урахуванням попереднього вкрай негативного досвіду. Однак через тиждень стало відомо, що невдачі Кацуріна на цьому не закінчилися. Головне управління Держпродспоживслужби Львівської області провело контрольну інспекцію через спалах харчового отруєння в ресторані серед відвідувачів. За її результатами Мішу Кацуріна зобов'язали сплатити штраф у розмірі 48 тис. грн.
